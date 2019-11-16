В трусиках і ліфчику зі страз: Надя Дорофєєва завела мережу спекотним фотосетом в гримерці

Співачка показала витончену фігурку
Надя Дорофєєва підкорила серця багатотисячної армії шанувальників своїм оригінальним стилем і невичерпним позитивом. Дівчина не втомлюється дивувати фанів і радувати їх свіжими знімками на особистій сторінці в Instagram. Так, раніше співачка з'явилася в ніжному образі з трендовим аксесуаром, але пізніше приготувала для них куди більш пікантний сюрприз – вона постала в ліфчику, щедро прикрашеному стразами і чорних трусиках з високою посадкою.
Артистка розташувалася прямо на туалетному столику в гримерці біля дзеркала з підсвічуванням. На ножах – білосніжні панчохи-гетри. Волосся укладене в акуратні великі природні локони, на голові – стильний масивний обруч, декорований дрібними каменями і стразами. Макіяж виконаний з урахуванням тенденцій – помада з кремовою текстури тілесного нюдового відтінку. Ефектна деталь – прикраси на обличчі у вигляді акуратних крапельок-страз .
"Добре бути неслухняною", - грайливо підписала Надя спокусливий кадр.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Шанувальники прийшли в повний захват від ефектної сексуальної співачки. Вони не упустили можливості скупати її в щедрих компліментах.
Скріншот коментарів
Раніше Надя Дорофєєва розповіла про важливість прийняття себе, а також розсекретила власні комплекси.
Також Надя Дорофєєва висловилася про стосунки з колегою по гурту "Время и Стекло" Олексієм Завгороднім.