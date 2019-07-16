"Принципово різні": Оля Полякова розчарувала мережу порівнянням з Кім Кардашьян

На цей раз не всі прихильники підтримали порівняння Полякової
Оля Полякова, як правило, продовжує з гумором порівнювати свої образи з образами світових знаменитостей. Нагадаємо, що українська співачка вже неодноразово так робила. Раніше вона викрила в копіюванні своїх образів американський співачок Нікі Мінаж і Кеті Перрі. Тепер же "дійшла черга" до всесвітньо відомої світської левиці Кім Кардашьян.
Так, на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала колаж зі свого фото і фото Кардашьян. Обидві жінки позують в міні-образах. Але все ж слід зазначити, що образи різні. Схожі тільки спідниці – і то кольором!
Полякова позує біля стіни у помаранчевій лакової міні-спідниці, такому ж лаковому чорному топі, туфлях. Довершує образ чорний пояс, який підкреслює талію співачки.
Кардашьян папараці засікли під час вечірки 6 липня! Світська левиця вибрала, як завжди, ефектний і спокусливий образ – у помаранчевій міні-спідниці, облягаючій кофтні під горло. В руках – крихітна сумочка.
"Ну нічого свого не придумають!) ну хто красивіше?" - підписала колаж Полякова, супроводивши його усміхненими смайликами.
Скріншот поста: instagram.com/polyakovamusic
Однак на цей раз гумор співачки її шанувальників розчарував. Багато підписників Олі так і не зрозуміли, навіщо взагалі Полякова робить подібні порівняння.
Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic
До речі, до цього Оля з гумором порівняла себе з морквиною!
"Отже конкурс! Хто красивіше?" - підписала вона тоді веселий колаж!
Скріншот поста: instagram.com/polyakovamusic
Скріншот постів: instagram.com/polyakovamusic
Нагадаємо, раніше ефектна Оля Полякова після довгого мовчання підірвала мережу пікантним фото. Співачка засвітила розкішний бюст.
А до цього Оля Полякова побалувала мережу знімком в "образі Барбі", блиснувши розкішним декольте на камеру.