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"Принципово різні": Оля Полякова розчарувала мережу порівнянням з Кім Кардашьян

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.07.2019 - 10:26
"Принципово різні": Оля Полякова розчарувала мережу порівнянням з Кім Кардашьян
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На цей раз не всі прихильники підтримали порівняння Полякової

Оля Полякова, як правило, продовжує з гумором порівнювати свої образи з образами світових знаменитостей. Нагадаємо, що українська співачка вже неодноразово так робила. Раніше вона викрила в копіюванні своїх образів американський співачок Нікі Мінаж і Кеті Перрі. Тепер же "дійшла черга" до всесвітньо відомої світської левиці Кім Кардашьян.

Так, на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала колаж зі свого фото і фото Кардашьян. Обидві жінки позують в міні-образах. Але все ж слід зазначити, що образи різні. Схожі тільки спідниці – і то кольором!

Полякова позує біля стіни у помаранчевій лакової міні-спідниці, такому ж лаковому чорному топі, туфлях. Довершує образ чорний пояс, який підкреслює талію співачки.

Кардашьян папараці засікли під час вечірки 6 липня! Світська левиця вибрала, як завжди, ефектний і спокусливий образ – у помаранчевій міні-спідниці, облягаючій кофтні під горло. В руках – крихітна сумочка.

"Ну нічого свого не придумають!) ну хто красивіше?" - підписала колаж Полякова, супроводивши його усміхненими смайликами.

&quot;Принципово різні&quot;: Оля Полякова розчарувала мережу порівнянням з Кім Кардашьян

Скріншот поста: instagram.com/polyakovamusic

Однак на цей раз гумор співачки її шанувальників розчарував. Багато підписників Олі так і не зрозуміли, навіщо взагалі Полякова робить подібні порівняння.

  • "Принципово різні наряди, але Ользі потрібно на чомусь виїхати(("
  • "Краше, звичайно, Ви. Але не факт, що це Ви за ними не повторюєте"
  • "Ноги можна як у Полякової, а попу як у Кім))"
  • "Не розумію що тут однакового, крім кольору спідниці, який придумали вже давно"
  • "Нічого спільного!"
  • "Ти прекрасна, спору немає, але на світі є дівчина...))"
  • "Ну звичайно Кім!"
  • "Доросла жінка, а займаєтеся якоюсь фігнею. 14-річний підліток"
  • "Вистачить порівнювати себе з кращими!"
  • "Оля ти не думай що ти тут королева і всім зрозуміло, що Кім краще і NK краще."

&quot;Принципово різні&quot;: Оля Полякова розчарувала мережу порівнянням з Кім Кардашьян

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

До речі, до цього Оля з гумором порівняла себе з морквиною!

"Отже конкурс! Хто красивіше?" - підписала вона тоді веселий колаж!

&quot;Принципово різні&quot;: Оля Полякова розчарувала мережу порівнянням з Кім Кардашьян

Скріншот поста: instagram.com/polyakovamusic

&quot;Принципово різні&quot;: Оля Полякова розчарувала мережу порівнянням з Кім Кардашьян

&quot;Принципово різні&quot;: Оля Полякова розчарувала мережу порівнянням з Кім Кардашьян

Скріншот постів: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ефектна Оля Полякова після довгого мовчання підірвала мережу пікантним фото. Співачка засвітила розкішний бюст.

А до цього Оля Полякова побалувала мережу знімком в "образі Барбі", блиснувши розкішним декольте на камеру.

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Новини України Оля ПоляковаКім Кардашян
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