"Принципово різні": Оля Полякова розчарувала мережу порівнянням з Кім Кардашьян

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

На цей раз не всі прихильники підтримали порівняння Полякової

Оля Полякова, як правило, продовжує з гумором порівнювати свої образи з образами світових знаменитостей. Нагадаємо, що українська співачка вже неодноразово так робила. Раніше вона викрила в копіюванні своїх образів американський співачок Нікі Мінаж і Кеті Перрі. Тепер же "дійшла черга" до всесвітньо відомої світської левиці Кім Кардашьян.

Так, на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала колаж зі свого фото і фото Кардашьян. Обидві жінки позують в міні-образах. Але все ж слід зазначити, що образи різні. Схожі тільки спідниці – і то кольором!

Полякова позує біля стіни у помаранчевій лакової міні-спідниці, такому ж лаковому чорному топі, туфлях. Довершує образ чорний пояс, який підкреслює талію співачки.

Кардашьян папараці засікли під час вечірки 6 липня! Світська левиця вибрала, як завжди, ефектний і спокусливий образ – у помаранчевій міні-спідниці, облягаючій кофтні під горло. В руках – крихітна сумочка.

"Ну нічого свого не придумають!) ну хто красивіше?" - підписала колаж Полякова, супроводивши його усміхненими смайликами.

Скріншот поста: instagram.com/polyakovamusic

Однак на цей раз гумор співачки її шанувальників розчарував. Багато підписників Олі так і не зрозуміли, навіщо взагалі Полякова робить подібні порівняння.

"Принципово різні наряди, але Ользі потрібно на чомусь виїхати(("

"Краше, звичайно, Ви. Але не факт, що це Ви за ними не повторюєте"

"Ноги можна як у Полякової, а попу як у Кім))"

"Не розумію що тут однакового, крім кольору спідниці, який придумали вже давно"

"Нічого спільного!"

"Ти прекрасна, спору немає, але на світі є дівчина...))"

"Ну звичайно Кім!"

"Доросла жінка, а займаєтеся якоюсь фігнею. 14-річний підліток"

"Вистачить порівнювати себе з кращими!"

"Оля ти не думай що ти тут королева і всім зрозуміло, що Кім краще і NK краще."

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

До речі, до цього Оля з гумором порівняла себе з морквиною!

"Отже конкурс! Хто красивіше?" - підписала вона тоді веселий колаж!

Скріншот поста: instagram.com/polyakovamusic

Скріншот постів: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо, раніше ефектна Оля Полякова після довгого мовчання підірвала мережу пікантним фото. Співачка засвітила розкішний бюст.

А до цього Оля Полякова побалувала мережу знімком в "образі Барбі", блиснувши розкішним декольте на камеру.