Оля Полякова в образі Барбі захопила кокетливим декольте під час зйомок Х-Фактора (фото)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова перевтілилася в ефектну "Барбі"

Оля Полякова тепер буде часто балувати шанувальників новими яскравими образами. Адже на телеканалі "СТБ" стартували зйомки вже 10-го за рахунком сезону популярного шоу Х-Фактор. А це означає, що з кожним новим випуском "головна блондинка країни" буде радувати новими образами. Не стала винятком і зйомка перших випусків Х-Фактора.

Так, на своїй instagram-сторінці Оля Полякова показала фото в "екстремально" яскравому і спокусливому образі. Співачка позує в облягаючій міні-сукні кислотно рожевого відтінку. Сукня вигідно виділяє розкішну зону декольте виконавиці. Плаття мало того, що оригінально декоровано тонкими шлейками, на ньому також є кокетливі затяжки.

Ще одна яскрава родзинка образу – яскравий крислатий капелюшок зеленого кольору, з атласними стрічками. Волосся співачки вирівняне і заплетене в акуратний хвост.

В макіяжі зроблений акцент на рожеві губки, а також на очі з жирними стрілками.

"Добрий вечір, мої дорогі! А як проходить ваш вечір?) #святоХ", - підписала яскраве фото Полякова.

Поля Полякова на Х-Факторі (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Крім того, Полякова також записала коротке відео в ефектній сукні. Співачка пройшлася по вулиці модельною походною, ще краще показавши деталі свого образу. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Шанувальники співачки прийшли в захват від її нового образу:

"Ідеальна"

"Це Оля чи донька? Без окулярів не бачу"

"Ох, яка!"

"Богиня"

"Ти як НАСТЯ вирішила сфотографуватися?"

"Капелюшок - вогонь!"

"Моя Барбі"

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

До речі, цікаво, що в подібній позі також раніше сфотографувалася Настя Каменських, що і помітили деякі шанувальники Полякової. Під час презентації 10-го сезону шоу Х-Фактор Каменських з'явилася в спокусливій відвертій сукні і також показала зону декольте.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, літній суперхіт Олі Полякової захопив мережу. Оля Полякова випустила нову пісню "Звонила", від якої балдіють слухачі.

Також до цього Оля Полякова вразила зухвалим образом на Х-факторі - з короною і в сукні-металік.