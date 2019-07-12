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"Мамина квіточка": донька Полякової захопила ультра трендовим макіяжем 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.07.2019 - 16:26
"Мамина квіточка": донька Полякової захопила ультра трендовим макіяжем 2019
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша заворожила новою літньою фотосесією

Маша Полякова активно пробує свої сили в якості модного блогера. І слід зазначити, що 14-річній доньці Олі Полякової це вдається. На даний момент у дівчини більше 100 тис. підписників в мережі instagram. І Маша завжди намагається порадувати своїх шанувальників яскравими фотосесіями.

Так, на своїй сторінці Полякова молодша показала шанувальникам нове фото, яке надихає літнім настроєм. На знімку Маша позує в пишних білосніжних квітах гортензії. На дівчині – простий повсякденний одяг. Вона зосереджено дивиться в кадр.

Однак примітний макіяж дівчини. Полякова показала один з ультра трендів макіяжу цього літа. А саме – яскраві кислотні відтінки. Зокрема Маша використовувала яскравий жовтий та рожевий. Акцент в макіяжі зроблений тільки на очі. Виглядає дуже ефектно.

&quot;Мамина квіточка&quot;: донька Полякової захопила ультра трендовим макіяжем 2019

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

При цьому дівчина вирішила "не морочитися" з підписом, а запропонувати шанувальникам самим його придумати.

І підписники Маші не змусили себе довго просити, взявшись коментувати її новий знімок.

  • "Квіткова дівчина, красуня"
  • "І ще ось назва прийшло в голову: Апельсинка"
  • "Мамин квіточка"
  • "Принцеса і квіти"
  • "Красуня на природі"
  • "Сонячний мейк"
  • "Різнобарвна вітамінка"
  • "Фея квітів"

&quot;Мамина квіточка&quot;: донька Полякової захопила ультра трендовим макіяжем 2019

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

Зазначимо, що до цього Маша Полякова балувала шанувальників зовсім іншою за характером фотосесією. Дівчина позувала в променях призахідного сонця, десь на пляжі, її руки були обліплені маленькими камінчиками. Вийшло дуже загадково.

&quot;Мамина квіточка&quot;: донька Полякової захопила ультра трендовим макіяжем 2019

&quot;Мамина квіточка&quot;: донька Полякової захопила ультра трендовим макіяжем 2019

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, раніше Маша Полякова чесно відповіла на провокаційні питання про маму. Приміром, у дівчини запитували, чи хотіла б вона перефарбуватися в блондинку, чи лає мама за оцінки, і як дівчина заробляє в instagram.

Також до цього дочка Полякової показала на відео спортивне досягнення і блиснула підтягнутою фігурою.

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Новини України Оля ПоляковаМаша Полякова
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