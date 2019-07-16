"Принципиально разные": Оля Полякова разочаровала сеть сравнением с Ким Кардашьян

На этот раз не все поклонники поддержали сравнение Поляковой
Оля Полякова, как обычно, продолжает с юмором сравнивать свои образы с образами мировых знаменитостей. Напомним, что украинская певица уже неоднократно так делала. Ранее она "уличила в копировании" своих образом американский певиц Ники Минаж и Кэти Перри. Теперь же "дошла очередь" до всемирно известной светской львицы Ким Кардашьян.
Так, на своей instagram-страничке Полякова опубликовала коллаж из своего фото и фото Кардашьян. Обе женщины позируют в мини-образах. Но все же следует отметить, что образы разные. Похожи только юбки – и то цветом!
Полякова позирует у стены в оранжевой лаковой мини-юбке, таком же лаковом черном топа, туфлях. Образ довершает черный пояс, который подчеркивает талию певицы.
Кардашьян же папарацци засекли во время вечеринки 6 июля! Светская львица выбрала, как всегда, эффектный и соблазнительный образ – в оранжевой мини-юбке, облегающей водолазе под горло. В руках – крошечная сумочка.
"Ну ничего своего не придумают!) ну кто краше?" - подписала коллаж Полякова, сопроводив его смеющимися смайликами.
Скриншот поста: instagram.com/polyakovamusic
Однако на этот раз юмор певицы ее поклонников разочаровал. Многие подписчики Оли так и не поняли, зачем вообще Полякова делает подобные сравнения.
Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic
Кстати, до этого Оля с юмором сравнила себя с морковкой!
"Итак конкурс! Кто краше?" - подписала она тогда забавный коллаж!
Скриншот поста: instagram.com/polyakovamusic
Скриншот постов: instagram.com/polyakovamusic
Напомним, ранее эффектная Оля Полякова после долгого молчания взорвала сеть пикантным фото. Певица засветила роскошный бюст.
А до этого Оля Полякова побаловала сеть снимком в "образе Барби", сверкнув роскошным декольте на камеру.