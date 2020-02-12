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Струнка і щаслива: Кейт Міддлтон підкреслила досконалу фігуру стильним total black образом

Lite » Мода 12.02.2020 - 13:39
Струнка і щаслива: Кейт Міддлтон підкреслила досконалу фігуру стильним total black образом
Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Милуємося новим образом герцогині

Кейт Міддлтон вчинила новий вихід у світ. Учора, 11 лютого, принц Уельський і герцогиня Корнуольська разом з герцогами Кембріджськими вирушили в медичний реабілітаційний центр оборони (Defence Medical Rehabilitation Centre), щоб зустрітися з пацієнтами та персоналом. DMRC Stanford Hall займається реабілітацією тяжко поранених військовослужбовців британських збройних сил, а також допомагає повернути до нормального життя тих, хто був поранений в ході навчання. Послуги в центрі включають тренажерні зали, басейни, процедури, а також місця для відпочинку.

Струнка і щаслива: Кейт Міддлтон підкреслила досконалу фігуру стильним total black образом

Струнка і щаслива: Кейт Міддлтон підкреслила досконалу фігуру стильним total black образом

Герцогиня виглядала, як завжди, стильно (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Не менш важливою частиною фізичної реабілітації є підтримка психічного здоров'я пацієнтів. На думку фахівців, це є ключовою частиною процесу одужання. Приміром, кілька пацієнтів у центрі використовують садівництво як форму терапії, а на семінарах різьби по дереву та інших практичних занять люди отримують більше впевненості і освоюють нові навички.

Струнка і щаслива: Кейт Міддлтон підкреслила досконалу фігуру стильним total black образом

Кейт обрала total black образ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Для цього візиту Кейт вибрала новий стильний образ, який допоміг підкреслити осину талію герцогині та її знамениту поставу. Наряд склали спідниця-кльош і приталений закритий жакет з поясом і рядом гудзиків з боків. Костюм своїм кроєм нагадував військовий мундир, але Кейт навіть у такому вбранні була вельми жіночно. Доповнили total black образ замшеві чоботи, маленька сумочка, а також рукавички. Волосся їй на цей раз злегка завили і уклали в оригінальну укладання – прибрали від особи і зачесали тому. Таким чином, на перший план вийшли вишукані сережки і бездоганний легкий макіяж.

Струнка і щаслива: Кейт Міддлтон підкреслила досконалу фігуру стильним total black образом

Герцоги чудово провели час (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Міддлтон була в піднесеному настрої і просто світилася від щастя. Разом з чоловіком вони багато спілкувалися з організаторами, розглядали центр у всіх деталях. А принц навіть встиг пограти в баскетбол, сидячи на інвалідному кріслі.

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