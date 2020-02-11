Відчує себе особливою: принц Вільям буде дивувати Кейт Міддлтон на День закоханих

Принц Вільям і Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Як з'ясувалося, принц Вільям - милий романтик

Ще зовсім трохи, і закохані з різних куточків планети будуть відзначати "свято любові" — день всіх закоханих або день святого Валентина (14 лютого). При цьому селебрітіс і навіть монарші особи — не виняток. І хоча представникам королівських сімей подвійно складніше насолодитися святом, але викроїти час на свою половинку — завдання з обов'язкових. Як з'ясувалося, 37-річний принц Вільям — ще той романтик. Навіть після багатьох років спільного життя герцог Кембриджський всіляко намагається здивувати свою дружину. І 2020-й рік не стане винятком. Навіть незважаючи на вкрай завантажений графік у зв'язку зі зреченням Меган Маркл і принца Гаррі.

Так, принц Вільям на даний момент зайнятий підготовкою романтичного свята до дня святого Валентина для Кейт Міддлтон. За словами королівського експерта Кеті Ніколл, герцог Кембриджський готує для своєї зіркової дружини щось особливе до Дня закоханих. За словами Ніколл, "принц Вільям зробить все, щоб Кейт Міддлтон відчула себе особливою в День всіх закоханих".

Як правило, Вільям в обов'язковому порядку балує свою дружину романтичною вечерею (може, навіть при свічках) в їх улюбленому італійському ресторані, розташованому в Лондоні. Хоча є одне "але" — герцогам Кембриджським вкрай складно залишитися непоміченими на публіці. Безумовно, завжди є ризик, що їх вечеря може бути затьмарена нав'язливими поглядами і папараці. Особливо, коли до представників королівської сім'ї Великобританії спостерігається настільки підвищена увага.

Замість романтичної вечері в ресторані пара швидше за все проведе вдома

Тому королівський експерт припускає, що в цьому році на 14 лютого Кейт Міддлтон і принц Вільям швидше за все відмовляться від публічних виходів і залишаться вдома, організувавши затишну вечірю у компанії тільки один одного.

“Вільям дуже милий, а ще він романтик в глибині душі. Впевнена, що це буде листівка і подарунок, який відобразить його турботу і любов до Кейт і здивує її. Він зробить все, щоб в цей день вона відчула себе особливою. Найімовірніше, вони влаштують тихий домашній вечерю», — розповіла Кеті Ніколл у коментарі журналу OK!.

Відзначимо, що сама Кейт Міддлтон неодноразово зізнавалася, що її серце принц Вільям підкорив у тому числі завдяки своїм кулінарним здібностям. Герцог Кембриджський при наявності часу із задоволенням балує свою сім'ю смачними сніданками.

Зазначимо, що Кейт і Вільям познайомилися ще в 2002 році під час навчання в Сент-Ендрюському університеті в Шотландії. 16 листопада 2010 року Кларенс-хаус оголосив про заручини принца Вільяма з Кейт Міддлтон. 23 листопада 2010 року в 11:00 була оголошена дата весілля. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яку було запрошено 1900 чоловік.

На даний момент пара виховує трьох дітей: принц Джордж, принцеса Шарлотта і принц Луї.

Нагадаємо, раніше Кейт Міддлтон показала образ до дня святого Валентина в шарфі з сердечками і червоному платті.