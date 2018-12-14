Принц Чарльз нагородив Кіру Найтлі орден омофіцера Британської імперії

Фото: Кіра Найтлі (instagram.com/keira_knightley_)

Завдяки своїй співпраці з благодійними організаціями британська актриса була нагороджена королівськими особами

Актрису, яка ось уже майже двадцять років працює в театрі і кіно, Кіру Найтлі від імені королеви Британії, нагородили орденом Британської імперії. Британська актриса отримала свою нагороду за благодійну та театральну діяльність.

Фото: Принц Уельський вручає Кірі Найтлі її нагороду за заслуги перед театром і її благодійність (instagram.com/theroyalfamily)

Протягом багатьох років Кіра працювала з благодійними організаціями, з такими як Water Aid і Oxfam, і підтримувала їх. Тому, в Букінгемському палаці, принц Чарльз особисто нагородив її почесним знаком.

Кіра Найтлі, для виходів на публічні заходи, обирає вбрання від бренду Chanel (вона амбасадор цієї марки одягу). Церемонія нагородження не стала винятком. Кіра вділа твідовий костюм в золотих відтінках від улюбленого бренду Chanel. Під жакет обрала класичну білу блузу. За дрескодом також їй належало носити капелюшок, і актриса зупинилася на капелюшку в колір костюма з неширокими полями. Зірка доповнила весь цей стриманий наряд бежевими туфлями на підборах.

На церемонії актрису підтримували батьки, а також її чоловік рок-музикант Джеймс Райтон.

Хочемо нагадати, що фільм "Лускунчик і чотири королівства", в якому в одній з головних ролей знялася Кіра Найтлі, все ще в прокаті в українських кінотеатрах. Це добра різдвяна казка від студії Disney для всієї родини, яку варто подивитися, щоб наповнитися передноворічним настроєм.

Також Кіра Найтлі розповіла у чому, на її думку, полягає роль жінок в сучасних фільмах і чому вона найчастіше грає ролі в історичних картинах.

Крім того, у нас є інформація про всі кінопрем'єри грудня 2018. В цей раз глядачів порадують картини в жанрі фентезі і пригоди. На широкі екрани виходить картина "Смертні машини", а також супергеройський екшн "Аквамен" про фантастичну Атлантиду.

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