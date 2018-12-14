ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Принц Чарльз нагородив Кіру Найтлі орден омофіцера Британської імперії

Lite » Зірки 14.12.2018 - 09:20
Принц Чарльз нагородив Кіру Найтлі орден омофіцера Британської імперії
Фото: Кіра Найтлі (instagram.com/keira_knightley_)

Завдяки своїй співпраці з благодійними організаціями британська актриса була нагороджена королівськими особами

Актрису, яка ось уже майже двадцять років працює в театрі і кіно, Кіру Найтлі від імені королеви Британії, нагородили орденом Британської імперії. Британська актриса отримала свою нагороду за благодійну та театральну діяльність.

Принц Чарльз нагородив Кіру Найтлі орден омофіцера Британської імперії

Фото: Принц Уельський вручає Кірі Найтлі її нагороду за заслуги перед театром і її благодійність (instagram.com/theroyalfamily)

Протягом багатьох років Кіра працювала з благодійними організаціями, з такими як Water Aid і Oxfam, і підтримувала їх. Тому, в Букінгемському палаці, принц Чарльз особисто нагородив її почесним знаком.

Кіра Найтлі, для виходів на публічні заходи, обирає вбрання від бренду Chanel (вона амбасадор цієї марки одягу). Церемонія нагородження не стала винятком. Кіра вділа твідовий костюм в золотих відтінках від улюбленого бренду Chanel. Під жакет обрала класичну білу блузу. За дрескодом також їй належало носити капелюшок, і актриса зупинилася на капелюшку в колір костюма з неширокими полями. Зірка доповнила весь цей стриманий наряд бежевими туфлями на підборах.

На церемонії актрису підтримували батьки, а також її чоловік рок-музикант Джеймс Райтон.

Хочемо нагадати, що фільм "Лускунчик і чотири королівства", в якому в одній з головних ролей знялася Кіра Найтлі, все ще в прокаті в українських кінотеатрах. Це добра різдвяна казка від студії Disney для всієї родини, яку варто подивитися, щоб наповнитися передноворічним настроєм.

Також Кіра Найтлі розповіла у чому, на її думку, полягає роль жінок в сучасних фільмах і чому вона найчастіше грає ролі в історичних картинах.

Крім того, у нас є інформація про всі кінопрем'єри грудня 2018. В цей раз глядачів порадують картини в жанрі фентезі і пригоди. На широкі екрани виходить картина "Смертні машини", а також супергеройський екшн "Аквамен" про фантастичну Атлантиду.

Добірка актрис-красунь, яким вдається відмінно виглядати, незважаючи на свій вік (видео:video.rbc.ua )

Британська актриса показала образ від українського дизайнера Ліндсі Лохан приміряла образи диснеївських принцес: яскраві фото
Новини України Кира Найтлинаградаактриса
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся