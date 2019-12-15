"Нічорта навколо не помічаю": Мішина Ксенія зізналася, як живе після перемоги в Танцях з зірками 2019

Мішина ксенія (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Переможниця шоу Танці з зірками 2019 розповіла, чим займається зараз

Зірка серіалу "Фортечна" і переможниця шоу "Танці з зірками 2019" Мішина Ксенія розповіла, що після проекту постійно зайнята зйомками у кіно і серіалах.

На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що це забирає в неї дуже багато часу. Зірка не встигає навіть зайнятися собою і банально відпочити.

"Я все частіше помічаю, що нічорта навколо не помічаю, крім своїх ролей... "Куди ходиш? Що бачила? Де і як відпочиваєш?" — задають мені періодично запитання, відповідей на які немає", - зізналася Мішина і навіть попросила фанатів порекомендувати їй улюблені місця для дозвілля.

Тим не менш, зірці вдається відмінно виглядати і вона обожнює стежити за своєю зовнішністю. У мікроблозі вона навіть поділилася закулісними таємницями, які допомагають їй підтримувати свою красу.

"Трохи про закулісні секрети, конкретніше про грим. Я дуже алергенна і на багато фірм декоративної косметики для обличчя, і в тому числі для волосся, у мене непереносимість. Я ніколи не користуюся лаками для волосся, ну хіба що в критичних випадках. Всі мої дівчатка-гримери вже прекрасно це знають і пристосувалися робити всі укладати водичкою!

Мішина Ксенія (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Наприклад, всі мої начоси в «Кріпосній» фіксувалися за допомогою води... Так, це важко і гримерам припадає в два рази частіше бігати біля мене, але всі розуміють, що це мій робочий інструмент і його потрібно берегти. Що стосується обличчя, у мене свій правильно підібраний тон, який ідеально мені підходить і на всіх зйомках я використовую виключно його. Мені неймовірно важливо, коли мене розуміють і прислухаються до бажань по мэйку, бо грим - це моя краса в кадрі.

Також люблю максимально легкі мейки і нюдові кольори... Терпіти не можу пудри, тому що вважаю блиск обличчя - елементом свіжості та молодості. Тому у мене особлива любов до хайлатерів. Звичайно задачі і бачення режисерів завжди різні, але я дуже ціную, коли департаменти краси працюють в симбіозі з моїми бажаннями", - підсумувала вона.

Мішина Ксенія (Фото: instagram.com/misha.k.ua)

Нагадаємо, раніше Ксенії Мішиной, після того, як приписували роман з її партнером на шоу "Танці з зірками" Женею Котом, приписали ще один роман - цього разу з ведучим Володимиром Остапчуком. Українці нібито помітили їх за поцілунком.

Під одним з потів програми "Світське життя", яку веде Катерина Осадча, користувачка мережі попросила, щоб ведуча запитала у Остапчука, що він робив з Мішиною у центрі Відня у середу, 27 листопада. За словами жінки, Оспапчук був з переможницею Танців з зірками 2019 в магазині і при виході він поцілував її в шию. При цьому інша дівчина також зазначила, що бачила шоумена у Відні, але тільки в понеділок. Сама Мішина загадково прокомментрировала ці чутки.