"Перетворююся на "кралю": Регіна Тодоренко поділилася секретами чудесного перевтілення

Регіна Тодоренко продовжує відпочивати з сином в рідній Одесі. Телеведуча встигла провести час з родичами, зустрітися зі старими подружками, сходити в зоопарк і насолодитися прогулянками біля моря. Також на батьківщині зірка "Орла і Решки" спробувала себе в якості гримера для...власної мами! Втім, як зізнаєься сама Регіна, вміння швидко діяти в екстремальних обставинах і за кілька хвилин перевтілитися з втомленої матусі в ефектну спокусницю, вона володіє віртуозно!

На сторінці в instagram зірка опублікувала кілька фото, на яких красується з привабливим макіяжем і значним декольте

"Коли М спить, я наводжу марафет, і з мамки з розпатланою гулькой на голові перетворююся на "кралю". А ще недавно думала про те, з появою дітей у тебе з'являється мільйон турбот і справ, але якимось чином ти все встигаєш. Звідки беруться ці сили, не розумію, але знаю точно, що організм жінки - це дуже витривалий і стресостійкий механізм. Звідки ви берете сили? У чому ваш секрет?", - поцікавилася енергійна ведуча.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники ведучої поспішила поділитися своїми секретами енергійності, а також щиро захоплювалися зовнішнім виглядом самої Регіни.

Красива

Ви дуже схожі на маму, просто копія!

Шикарно виглядаєш!

Як не дивно, сила в дітях!

Всім рухає любов

Великі сині очі

Ого, Регіна батьківна, але у вас і бюст!

Яка ти красуня сексуальна

Красуня, як завжди на всі 100

Регіна ти сама кльова дівчинка!

Скріншот коментарів

Також в розділі InstaStories з'явилося фото, на якому Регіна фарбує свою маму Ірину. Ведуча схилилася над нею в пензлем у руках і зосереджено "чаклує" над макіяжем.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко показала фото з зоопарку і попросила придумати до нього кумедний підпис.

Раніше Регіна Тодоренко зворушила мережу відео з весілля, а якому зображена з батьком.