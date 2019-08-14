"Превращаюсь в "телочку": Регина Тодоренко поделилась секретами чудесного перевоплощения

Регина Тодоренко продолжает отдыхать с сыном в родной Одессе. Телеведущая успела провести время с родственниками, встретиться со старыми подружками, сходить в зоопарк и насладится прогулками у моря. Также на родине звезда "Орла и Решки" попробовала себя в качестве гримера для…собственной мамы! Впрочем, как признается сама Регина, умением быстро действовать в экстремальных обстоятельствах и за долю секунды перевоплотиться из уставшей мамочки в эффектную соблазнительницу, она владеет виртуозно!

На странице в instagram звезда опубликовала пару фото, на которых красуется с соблазнительным макияжем и внушительным декольте.

"Когда М спит, я навожу марафет, и из мамки с растрепанной гулькой на голове превращаюсь в "телочку". А еще недавно задумалась о том, с появлением детей у тебя появляется миллион забот и дел, но каким-то образом ты все успеваешь. Откуда берутся эти силы, не понимаю, но знаю точно, что организм женщины - это очень выносливый и стрессоустойчивый механизм. Откуда вы берете силы? В чем ваш секрет?", - поинтересовалась энергичная ведущая.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники ведущей поспешила поделится своими секретами энергичности, а также искренне восхитились внешним видом самой Регины.

Красивая

Вы очень на маму похожи, просто копия!

Шикарно выглядишь!

Как ни странно, сила в детях!

Всем движет любовь

Большие синие глаза

Ого, Регина батьківна, но у вас і бюст!

Какая ты красавица сексуальная

Красотка, как всегда на все 100

Регина ты самая клевая девочка!

Скриншот комментариев

Также в разделе InstaStories появилось фото, на котом Регина красит свою маму Ирину. Ведущая склонилась над ней в кистью в руках и сосредоточено "колдует" над макияжем.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, что Регина Тодоренко показала фото из зоопарка и попросила придумать к нему забавную подпись.

Ранее Регина Тодоренко растрогала сеть видео со свадьбы , а котором запечатлена с отцом.