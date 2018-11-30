"Припини лаяти себе": Сєдокова поділилася корисними порадами для дівчат

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка опублікувала мотиваційний пост у соцмережі

Українська поп-співачка, актриса, теле - і радіоведуча Анна Сєдокова, яка відповіла на критику своїх фото в купальнику, вирішила поділитися з дівчатами корисними порадами.

На своїй сторінці в Instagram мама трьох дітей опублікувала мотиваційний пост, розмістивши також своє нове фото, на якому вона зображена з яскравим макіяжем.

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Екс-солістка популярної групи "ВІА Гра" розповіла про те, що вони багато говорили зі стилістом під час роботи над образом. "Про новий етапі в життя, зміни, які очевидні, але на деякі іноді так складно зважитися і як же жити далі, коли зробила крок вперед!" - написала Сєдокова.

Далі вона дала дівчатам кілька порад.

Скріншот поста (instagram.com/annasedokova)

"І ось кілька важливих штук, які працюють, дівчатка!

1. Сумні жінки-печальки не потрібні нікому! Якщо тобі самій з собою не добре, я до тебе вибач, але ніколи не прийду. Я хочу туди де легко і весело! Так що вже зволь залучати мене святом і щастям, а не журбою зеленою.

2. Припини лаяти себе за все. Ось це я його так придушила, це я не змогла. Все ти змогла. Всі в цьому житті ( особливо чоловіки ) живуть виключно так, як їм добре. Ось Гектор у мене ще не може приймати рішення за себе, а будь-який хлопець, після 20 років, точно вже може! Твоєму-то скільки, не п'ять років? Сам винен.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

3. Не бійтеся відпускати людей зі свого життя. Їм іноді потрібно піти, щоб стати щасливими. Без вас ок! Це нормально! Людині потрібно вийти попісяти, наприклад, а ти його тримаєш в кімнаті і кажеш - "ну не йди. Ну побудь ще. Ну навіщо ти йдеш". А він злиться на тебе все більше. Болить все у нього або неї) там. Зробить всі свої справи і повернеться. Щасливий і звільнений і тут твоє рішення, як діяти далі. Витирати за ним чи ні.

4. Кожен день, сумно дивлячись у вікно, ти упускаєш тисячі можливостей! Зустрічі з десятками мудрих красивих людей! Нові знання та емоції. Завтра може на Землю інопланетяни прилетять, а ти ненафарбована, без зачіски, в халаті і ще не залила ні однієї гарної сексі фоточки ))))) Ось я залила. Все буде приголомшливо! Вір мені", - пише співачка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники тут же відгукнулися на публікацію зірки. Вони дякують Анну за такі корисні поради. Деякі навіть просять співачку написати книгу, яку вони із задоволенням прочитають.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, раніше Сєдокова заінтригувала прихильників неоднозначним посланням.

Зазначимо, що Анна Сєдокова запропонувала фанам обговорити її відверте фото. Вона вважає, що на знімку явно чогось не вистачає і просить фанатів допомогти їй з цим - наприклад, за допомогою фотошопу.

Раніше ми повідомляли, що співачка Анна Сєдокова відповіла на чутки про стосунки з гравцем хокейного клубу "Динамо", 24-річним Андрієм Мироновим.

Відео: (РБК-Україна)