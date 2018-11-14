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"Прекрасне завершення": Регіна Тодоренко зробила офіційну заяву

Lite » Зірки 14.11.2018 - 22:08
"Прекрасне завершення": Регіна Тодоренко зробила офіційну заяву
Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча вирішила приділити весь свій час сім'ї

Відома українська телеведуча, обличчя проекту "Орел і Решка", а також ведуча власної програми на російському ТБ Регіна Тодоренко офіційно пішла в декрет. Про це після вручення премії Жінка Року Glamour в номінації "Пара Року" повідомила PR-директор зірки Катерина Приміна у Facebook.

"Сьогодні, обговорюючи премію, ми з Ре сміялися, що забрали всі премії в цьому році і залишилася одна, але найважливіша - народження дитини. Це станеться вже зовсім скоро, але поки... Поки я святкую прекрасне завершення цього робочого року, можу оголосити, що з цього дня Регіна Тодоренко нарешті офіційно пішла в декрет!" — розповіла Приміна.

&quot;Прекрасне завершення&quot;: Регіна Тодоренко зробила офіційну заяву

Фото: (facebook.com/KaterynaPrymina)

Вона також зазначила, що заслуга Регіни Тодоренко – це робота всієї команди і особисто ведучої, яка знаходиться на крайньому терміні вагітності.

"Вчорашня премія — це підсумок усього року. Це результат величезної команди, в першу чергу, звичайно, команди журналу Glamour, які повірили і стійко всі витримали! Це велика заслуга особисто Регіни, яка зараз, перебуваючи на 9-му місяці, продовжує йти до своєї мети", – додала Приміна.

&quot;Прекрасне завершення&quot;: Регіна Тодоренко зробила офіційну заяву

Скришот поста облікового запису facebook.com/KaterynaPrymina

Раніше Тодоренко зізналася, що воліла б родині роботу.

До речі, вагітна Тодоренко розповіла про своє таємне хобі.

Відео: РБК-Україна

Новини України Регіна Тодоренкобеременностьдекрет
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