"Прекрасное завершение": Регина Тодоренко сделала официальное заявление

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая решила уделить все свое время семье

Известная украинская телеведущая, лицо проекта "Орел и Решка", а также ведущая собственной программы на российском ТВ Регина Тодоренко официально ушла в декрет. Об этом после вручения премии Женщина Года Glamour в номинации "Пара Года" сообщила PR-директор звезды Катерина Примина в Facebook.

"Сегодня, обсуждая премию, мы с Ре смеялись, что забрали все премии в этом году и осталась одна, но самая важная - рождение ребенка. Это случится уже совсем скоро, но пока... Пока я праздную прекрасное завершение этого рабочего года, могу объявить, что с этого дня Регина Тодоренко наконец-то официально ушла в декрет!" — рассказала Примина.

Фото: (facebook.com/KaterynaPrymina)

Она также отметила, что заслуга Регины Тодоренко – это работа всей команды и лично ведущей, которая находится на крайнем сроке беременности.

"Вчерашняя премия — это итог всего года. Это результат огромной команды, в первую очередь, конечно, команды журнала Glamour, которые поверили и стойко все выдержали! Это большая заслуга лично Регины, которая сейчас, находясь на 9-м месяце, продолжает идти к своей цели", – добавила Примина.

Скришот поста аккаунта facebook.com/KaterynaPrymina

Ранее Тодоренко призналась, что предпочла бы семье работу.

Кстати, беременная Тодоренко рассказала о своем тайном хобби.

Видео: РБК-Украина