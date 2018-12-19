"Чарівна Снігуронька": Віра Брежнєва з'явилася на прем'єрі фільму в пухнастій шубі

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники Брежнєвої буквально в один голос назвали її Снігуронькою

Співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно показала ніжне фото без макіяжу, похвалилася новим стильним образом. Зазначається, що українська виконавиця, яка активно розвиває свою творчість і живе в Росії, нещодавно відвідала презентацію комедійного фільму "Елки последние". До речі, саундтреком до фільму стала нова пісня Брежнєвої "Любите друг друга".

Так, для світського заходу Віра Брежнєва вибрала по-справжньому зимовий, навіть новорічний образ. В об'єктивах фотографів співачка позувала у білосніжній сукні оригінального крою. Плаття на тонких бретелях вигідно підкреслює декольте співачки, низ сукні складається з подвійної спідниці: довжини міні та міді. При цьому остання зроблена з картатої тканини і прикрашена баскою.

Свій образ Брежнєва доповнила білою об'ємною еко-шубою і ботильйонами на підборах. Що стосується зачіски, то тут співачка залишилася вірна "традиціям": волосся розпущене і зібране в недбалі локони. Цікаво, що в образі співачки немає прикрас.

Віра Брежнєва на презентації фільму "Елки последние" (фото: cosmo.ru)

Стильна Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Шанувальники Брежнєвої прийшли у захват від такої ефектної появи своєї улюблениці. Багато назвали співачку "Снігуронькою".

"Снігуронька", — пише kudasovazhanna.

"Красуня! Справжня снігуронька", — підтримує vbezobrazov.

"Чарівна снігуронька", — погоджується v.vasutinskiyofficial.

"Снігова королева! Тільки добра", — пропонує свій варіант artemmilko.kg.

"Блін, ну де ці яблука молодості і стрункості добути? Віра, ви прекрасні!" — захоплюється karinabereutsina.

"Як завжди, ви супер, Вірочка!" — пише vitkovskaia52.

"Віра, ви завжди на висоті", — зазначає chernozhukove.

"Вірочка, яка ви красива, не втомлююся вами захоплюватися", — пише nechaevairena_84.

Скріншот коментарів: instagram.com/ververa

Віра Брежнєва в еко-шубі (фото: instagram.com/ververa)

Нагадаємо, раніше Спокуслива Віра Брежнєва похвалилася фотосесією у відвертому образі. Співачка показала розкішну фігуру в облягаючому одязі.

Цікаво, що до цього Брежнєва розбурхала пікантним фото, знявшись в чуттєвій зйомці з подругою.

Віра Брежнєва: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)