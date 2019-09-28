"Чудова пара": MARUV підкорила атмосферними кадрами з прогулянки по Відню з чоловіком

Артистка похвалилася стрункими ногами в эффеткном вбранні
Епатажна українська співачка MARUV, яка покинула проект Танці з зірками 2019 після 5 ефіру, відразу ж скористалася вільним часом, який знов з'явився, і відправилася в поїздку. Разом з коханим чоловіком і за сумісництвом концертним директором Олександром вона відвідала Відень і поділилася в Instagram атмосферними кадрами з прогулянки по місту.
Для знайомства з Віднем Анна Корсун (справжнє ім'я артистки) вибрала ефектний наряд у своєму стилі - шкіряні шорти-велосипедки, об'ємну джинсову куртку, чорні панчохи і високі чоботи. Завершують образ чорний капелюшок, сонцезахисні окуляри і сумка-бананка.
Зазначимо, що подібний наряд вигідно підкреслив довгі стрункі ноги співачки.
MARUV у Відні (фото: instagram.com/alexanderkorsun)
На одному з фото виконавиця відображена разом з чоловіком.
MARUV у Відні (фото: instagram.com/alexanderkorsun)
"Спогади з Відня", - прокоментувала публікацію артистка.
MARUV у Відні (фото: instagram.com/alexanderkorsun)
Фолловери захоплюються красою і фігурою співачки та розчулюються їх з чоловіком парі.
Скріншот коментарів (instagram.com/alexanderkorsun)
Нагадаємо, MARUV зворушила фото з турботливим чоловіком. Співачка опублікувала зворушливий кадр, на якому спить на руках у чоловіка.
Раніше MARUV поділилася ексклюзивними весільними фото з чоловіком Олександром Корсуном. Вона зізналася, що закохалася в хлопця з першого погляду.