ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Не впізнати: у мережі з'явилися унікальні весільні фото MARUV

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.09.2019 - 17:34
Не впізнати: у мережі з'явилися унікальні весільні фото MARUV
MARUV зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Шанувальники MARUV не дізналися її на опублікованих фото!

MARUV (Анна Корсун) вкрай рідко розповідає щось про своє особисте життя. Та й фотографії з чоловіком у її соцмережах - також велика рідкість. Якщо співачка і викладає фото або відео в компанії чоловіка, то тільки в розділі "сториз". Приміром, нещодавно співачка виступила в Санкт-Петербурке. Перед стартом виступу вона зробила миле селфи з чоловіком Олександром в ліфті. І все ж в мережу просочилися" рідкісні фото Корсун, зроблені ще під час весілля!

Нагадаємо, що MARUV є зоряної учасницею нового сезону шоу Танці з зірками 2019. Четвертий випуск був присвячений темі кохання. Адже саме час прямого ефіру відбулася пишна весільна церемонія Катерини Кухар і Олександра Стоянова. В честь такої події був проведений "ефір любові". І всі зіркові учасники повинні були розповісти про своїх любовних історіях.

За словами Ані Корсун, у неї була любов з першого погляду!

“У мене є чоловік. Це була любов з першого погляду. Коли ми з ним познайомилися, я була великою і толстой. Одягала все леопардове - він мене переплутав зі стриптизеркою. І він все одно мене полюбив. Я вдячна йому за те, що він приймає мене такою, яка я є. Красивою з ранку, негарною. Втомилася, не втомленою", - коментує Корсун.

MARUV і JAY – Пасодобль – Танці з зірками 2019

З чоловіком Олександром вони разом вже 8 років. І за цей період вони багато пройшли.

Та ми за ці 8 років багато чого пройшли - і холод, і голод, і успіх. Такі ось дуже рідні люди, один одного дуже розуміємо і підтримуємо", - зізнається MARUV.

Саме проект Танці з зірками 2019 і опублікували рідкісні весільні фото Ганни та Олександра Корсун, які були зроблені ще 8 років тому. До речі, на даний момент Олександр Корсун є PR-менеджером проекту MARUV.

Не впізнати: у мережі з'явилися унікальні весільні фото MARUV

Не впізнати: у мережі з'явилися унікальні весільні фото MARUV

При цьому на фото пару не дізнатися, особливо Аню Корсун. У неї ще довге волосся. Співачка позує в чорному вбранні, на голові - діадема у вигляді листя. Вийшов незвичайний образ "лісової феї". Однак не можна сказати, що на той момент MARUV, як вона сама висловилася, "була великою і толстой".

А на одному фото просто бачимо Аню і Олександра разом.

Не впізнати: у мережі з'явилися унікальні весільні фото MARUV

Передплатники і глядачі проекту поспішили прокоментувати серію весільних фото співачки.

  • "Третє фото - кримінальне минуле)"
  • “Вау, яка вона гарна. Їй так добре з довгим волоссям"
  • "Марув, гаразд"
  • "Нарешті фотки з весілля з'явилися"
  • "Милашки"
  • "Звичайно дізнаємося) це наша улюблена пара"

Не впізнати: у мережі з'явилися унікальні весільні фото MARUV

Скріншот коментарів: instagram.com/tanci1plus1

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар зворушила визнанням чоловікові в день весілля. Балерина підкреслила, що вони з чоловіком живуть одним серцем на двох!

"Ось це движ!" Тіна Кароль здивувала сміливим фото з MARUV на Танцях з зірками 2019 Масштабна реакція: Різатдінова розохотила мережу "жаркими" фото з Танців з зірками 2019
Новини України свадьбаТанцы со звездамиMARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся