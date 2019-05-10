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Чарівна наїзниця: Лобода підкорила ефектним фотосетом на коні

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.05.2019 - 10:57
Чарівна наїзниця: Лобода підкорила ефектним фотосетом на коні
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка влаштувала видовищну фотосесію серед скелястих пейзажів

Популярна співачка Світлана Лобода, здається, вміє все, за що б вона не взялася, їй дається легко, а результат незмінно захоплює шанувальників. Ефектні перевтілення на сцені, сміливі образи і експерименти, і навіть на відпочинку артистка продовжує розбурхувати уяву фанів чуттєвими луками і кадрами, не даючи їм розслаблятися. Так, не встигли підписники зірки відійти від пекучого фотосету в леопардовому сукню біля басейну, як Світлана постала перед ними в новому амплуа – прекрасну наїзниці на білому коні. Відповідні знімки з'явилися в Instagram знаменитості.

Світлана граціозно сидить на коні і впевнено тримається в сідлі. На цей раз вона одягла стильне і зручне вбрання для кінних прогулянок серед піщаних барханів і скелястих пейзажів. На зірці – чорно-білі спортивні штани, велюрова куртка на замку, легкий шарф і білі кросівки на масивній підошві. Для променаду вона також одягла окуляри круглої форми.

"Контролювати божевілля зовсім нескладно?" - поцікавилася співачка у шанувальників, запропонувавши їм поміркувати на філософську тему.

Чарівна наїзниця: Лобода підкорила ефектним фотосетом на коні

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники співачка відразу ж відзначили, що в сідлі їх улюблениця виглядає впевнено і розкішно. Вона чудово справляється з роллю наїзниці, а її зовнішній вигляд заслуговує лише схвалення і захоплення.

Чарівна наїзниця: Лобода підкорила ефектним фотосетом на коні

Чарівна наїзниця: Лобода підкорила ефектним фотосетом на коні

Чарівна наїзниця: Лобода підкорила ефектним фотосетом на коні

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Яка гарна", "І вершницею бути теж тобі йде!", "Дуже класне фото!", "Краса тіла і природи! Поєднання і істина", "Неперевершена красуня!", "Нереальна фотографія", "Яка Ви красива! Королева!", "Світланко, ти супер!", "Світла, Ви чудові", "Яка гарна, як ви гарно сидите не коні!" - не стримували себе у висловах коментатори.

Раніше Світлана Лобода зворушила до сліз музичним привітанням з 9 травня.

До речі, в рамках запущеного Світланою Лободою конкурсу-челленджу, присвяченому виходу її нової композиції, MONATIK переспівав пісню "Пуля-Дура".

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