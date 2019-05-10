Прекрасная наездница: Лобода покорила эффектным фотосетом на коне

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица устроила зрелищную фотосессию среди скалистых пейзажей

Популярная певица Светлана Лобода, кажется, умеет все, и за что бы она ни взялась, ей дается легко, а результат неизменно восхищает поклонников. Эффектные перевоплощения на сцене, смелые образы и эксперименты, и даже на отдыхе артистка продолжает будоражить воображение фанов чувственными луками и кадрами, не давая им расслабляться. Так, не успели подписчики звезды отойти от жгучего фотосета в леопардовом платье у бассейна, как Светлана предстала перед ними в новом амплуа – прекрасной наездницы на белой лошади. Соответствующие снимки появились в Instagram знаменитости.

Светлана грациозно восседает на коне и уверенно держится в седле. В этот раз она надела стильный и удобный наряд для конных прогулок среди песчаных барханов и скалистых пейзажей. На звезде – черно-белые спортивные штаны, велюровая куртка на замке, легкий шарф и белые кроссовки на массивной подошве. Для променаду она также надела солнечные очки круглой формы.

"Контролировать безумие совсем несложно?" - поинтересовалась певица у поклонников, предложив им порассуждать на философскую тему.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики звезды тут же отметили, что в седле их любимица выглядит уверенно и роскошно. Она прекрасно справляется с ролью наездницы, а ее внешний вид заслуживает лишь похвалы и восхищения.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Какая красивая", "И всадницей быть тоже тебе идет!", "Очень классное фото!", "Красота тела и природы! Сочетание и истина", "Сногсшибательная красавица!", "Нереальная фотография", "Какая Вы красивая! Королева!", "Светочка ты супер!", "Света, Вы восхитительны", "Какая красивая, как вы красиво сидите не лошади!" - не сдерживали себя в высказываниях комментаторы.

Ранее Светлана Лобода растрогала до слез музыкальным поздравлением с 9 мая.

Кстати, в рамках запущенного Светланой Лободой конкурса-челленджа, посвященному выходу ее новой композицие, MONATIK перепел композицию "Пуля-Дура".