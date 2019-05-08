Розкішна Світлана Лобода у зухвалому "леопарді" оголила свої принади

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка влаштували гарячу фотосесію біля басейну

Популярна співачка Світлана Лобода навіть не відпочинку вміє виглядати підкреслено чуттєво-спокусливою, розбурхуючи уяву супервідвертими образами. Так, артистка вирушила в теплі краї разом зі своїми двома доньками. Вона регулярно публікує жаркі пляжні знімки, підігріваючи інтерес шанувальників провокаційними і сміливими луками. В Instagram співачка опублікувала фотосесію у відвертому вбранні з "леопардовим" принтом, не втративши можливість оголити на камеру стегна і декольте.

Зірка розташувалася на шезлонгу біля басейну. Вона вибрала для спокусливого фотсета сукню анімалістичного забарвлення з екстремальним вирізом на грудях і розрізом до середини стегна. Звабливий образ Світлана доповнила лаконічними босоніжками на тонкій шпильці.

Співачка приймає чарівні пози перед камерою, дражнячи відвертими ракурсами, але залишаючи простір для бурхливої фантазії шанувальників.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники артистки буквально втратили голову від кількості сексуальних і чуттєвих кадрів. Вони поспішили написати компліменти для спокусливої Світлани, не в силах встояти перед жагучою красою співачки.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Бомбическая красуня. Обожнюю і захоплююся!", "Велична краса", "Яка краса. А ніжки, просто ульот. Я вас обожнюю", "Гаряча і скажена", "Сама чарівність", "Королева", "Богиня яка!", "Занадто гаряче", "Як сексуально і не вульгарно", "Ноги. Світла, ви просто богиня, нереальна", - захоплювалися коментатори.

Нагадаємо, що Світлана Лобода засвітила прикрасу, схожа на аксесуар можливого батька її молодшої дочки Тільди, лідера Rammstein Тіля Ліндеманна.

Раніше Світлана Лобода захопила фотосесією в купальнику біля басейну, продемонструвавши плавні вигини тіла.