ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Розкішна Світлана Лобода у зухвалому "леопарді" оголила свої принади

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.05.2019 - 14:56
Розкішна Світлана Лобода у зухвалому "леопарді" оголила свої принади
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка влаштували гарячу фотосесію біля басейну

Популярна співачка Світлана Лобода навіть не відпочинку вміє виглядати підкреслено чуттєво-спокусливою, розбурхуючи уяву супервідвертими образами. Так, артистка вирушила в теплі краї разом зі своїми двома доньками. Вона регулярно публікує жаркі пляжні знімки, підігріваючи інтерес шанувальників провокаційними і сміливими луками. В Instagram співачка опублікувала фотосесію у відвертому вбранні з "леопардовим" принтом, не втративши можливість оголити на камеру стегна і декольте.

Зірка розташувалася на шезлонгу біля басейну. Вона вибрала для спокусливого фотсета сукню анімалістичного забарвлення з екстремальним вирізом на грудях і розрізом до середини стегна. Звабливий образ Світлана доповнила лаконічними босоніжками на тонкій шпильці.

Співачка приймає чарівні пози перед камерою, дражнячи відвертими ракурсами, але залишаючи простір для бурхливої фантазії шанувальників.

Розкішна Світлана Лобода у зухвалому &quot;леопарді&quot; оголила свої принади

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Підписники артистки буквально втратили голову від кількості сексуальних і чуттєвих кадрів. Вони поспішили написати компліменти для спокусливої Світлани, не в силах встояти перед жагучою красою співачки.

 

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Бомбическая красуня. Обожнюю і захоплююся!", "Велична краса", "Яка краса. А ніжки, просто ульот. Я вас обожнюю", "Гаряча і скажена", "Сама чарівність", "Королева", "Богиня яка!", "Занадто гаряче", "Як сексуально і не вульгарно", "Ноги. Світла, ви просто богиня, нереальна", - захоплювалися коментатори.

Нагадаємо, що Світлана Лобода засвітила прикрасу, схожа на аксесуар можливого батька її молодшої дочки Тільди, лідера Rammstein Тіля Ліндеманна.

Раніше Світлана Лобода захопила фотосесією в купальнику біля басейну, продемонструвавши плавні вигини тіла.

"Так схожа на мамулю": Лобода захопилася донькою Брежнєвої "Як красиво": Світлана Лобода захопила новим образом в капелюшку
Новини України Лобода
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся