Прекрасна в будь-якому вигляді: Сальма Хайек підкорила мережу сміливим фото без макіяжу і з сивиною у волоссі

Сальма Хайєк відома тим, що любить показувати правдиві фото без макіяжу. Відома актриса, якій цього року виповниться 54 роки, виглядає настільки прекрасно, що легко може дозволити собі селфі в природному вигляді. Кожне таке фото користується величезною популярностю. Але часто буває так, що вона робить акцент на віці, а точніше – на тому, що він жінок тільки прикрашає.

Сальма не боїться сивини (фото: instagram.com/salmahayek)

Так, кілька годин тому на сторінці кінодіви з'явилося фото «до і після». На першому вона постала без косметики, а також з сивиною у волоссі. Її вона постаралася підкреслити, піднявши волосся вгору. На другому знімку в колажі Сальма з'явилася з виразним макіяжем, а також фарбованим волоссям. «В очікуванні повторних зйомок довелося пофарбувати коріння», – написала Хайєк під постом.

Зірка все так само прекрасна (фото: instagram.com/salmahayek)

Звісно, шанувальники, яких у зірки більше 15-ти мільйонів, не стали мовчати. Причому однією з перших відреагувала колега Сальми – французька актриса Маріон Котійяр. Вона написала коханій подрузі: «Ти до біса красива». На що Хайєк відповіла: «Подивіться, хто це пише. Одна з найбільш красивих і талановитих жінок у житті». «Ви обидві красиві», – заходилися писати послідовувачі. Цікаво, що багато з них зазначили: «до» виглядає не гірше, ніж «після». Один з фанатів написав: «До» краще, ніж «після». Хайєк і тут парирувала: «Якщо б ви тільки знали, скільки часу знадобилося, щоб дістатися до «після».

Ти виглядаєш чудово на обох

Ти ніколи не втратиш свій стиль, навіть без макіяжу. Ти така красива

Розкажи, яку косметику і фарбу для волосся ти використовуєш

Обидва фото прекрасні

Тобі не потрібен макіяж

У тебе взагалі є вік? Я молю Бога старіти так, як ти

Тільки «до»

Все ще прекрасна

Так само гарна. Твоя шкіра сяє

До... Дуже, дуже красива. Після дуже, дуже, дуже красива

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/salmahayek)

До речі, нещодавно Сальма зізналася, що вона обожнює себе в натуральному вигляді, а за період карантину так звикла ходити без макіяжу, що тепер їй просто ліньки його наносити. Що ж, і не треба, судячи з реакції мережі.