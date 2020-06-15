Вона не змінюється! 53-річна Сальма Хайєк вразила красою на фото без макіяжу

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Зірка показала нове селфі

Сальма Хайєк відома своєю любов'ю до «правдивих» фото без макіяжу. Зірка, якій цього року виповниться 54 роки, зробила своїм хобі періодично викладати фото, на яких виглядає молодою і привабливою. І кожного разу шанувальники не втомлюються дивуватися, як знаменитій актрисі вдалося зупинити час.

Нове фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)

Новий подібний знімок Сальма показала кілька годин тому. Вона зробила селфі, стоячи серед свіжого листя. Мабуть, таким чином Сальма вирішила підкреслити і свою свіжість. У підпису вона зазначила, що кадр зроблений без використання фільтрів, а сама вона красується без макіяжу. Гладка смаглява шкіра, ніжний овал обличчя і спокійне сяйво очей змусили фанатів вкотре захопитися.

Ти виглядаєш навіть більш чудово, коли ти натуральна

Чудово красива

Чарівна

Ти абсолютно прекрасна

Сальма, ти так природно красива! Бережи себе і свою сім'ю

Неймовірно красива

Ти найкраща

Я не можу намилуватися

Ти надто гарна, щоб бути 53-річною

Натуральна краса

Ти, чесно кажучи, найкрасивіша жінка на планеті назавжди

Ніяких фільтрів не потрібно для такої краси. Завжди прекрасна

Така красива, як сонячне світло

Коментарі до посту (фото: скріншот instagram.com/salmahayek)

Але, незважаючи на похвали публіки її натуральній красі, любить Сальма і яскраві образи для світських виходів. Так, в цьому році з причини пандемії було відмінено багато заходів та фестивалів. І багато зірок, серед яких і Хайек, вирішили згадати розкішні вбрання з виходів минулих років. Сальма зробила цілу добірку, показавши луки в сукнях всіх забарвлень. Шанувальники відзначили, що актриса виглядає просто розкішно і по праву може вважати себе королевою червоних доріжок. Що ж, не посперечаєшся!

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Автор: Lite