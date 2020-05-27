До біса гарна: 53-річна Сальма Хайєк підкорила мережу розкішним зовнішнім виглядом

Зірка все гарнішає
Сальма Хайек, схоже, ніколи не втомиться дивувати мережу своїм молодим зовнішнім виглядом. Цього разу зірка зробила публікацію в мікроблозі, присвячену любові до собак. Але шанувальники не змогли відвести очей від вічно молодої актриси. «У ці часи, принаймні, ми все ще можемо цілувати наших собак», – пораділа Сальма.
На фото вона позує разом зі своїм домашнім улюбленцем – французьким бульдогом. Для теплого, вже майже літнього денька, Хайєк вибрала джинси з високою посадкою і розкішну темно-синю блузу в білий горох з воланами на рукавах. Зірка зробила досить яскравий макіяж, а волосся витягла, уклавши їх на прямий проділ.
Нові фото Сальми (фото: instagram.com/salmahayek)
Шанувальники почали писати Сальмі комплиметы, зазвичай відзначивши її необычнайно привабливу зовнішність, яка з роками стає тільки яскравіше.
Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/salmahayek)
Нагадаємо, Сальма ніколи не приховувала свій вік. Навпаки – вона пишається ним. Таким чином, зірка регулярно доводить, що краса від плину часу практично не залежить. Приміром, на свій день народження в минулому році, який вона відзначає 2-го вересня, вона зробила сміливий крок. На честь 53-річчя вона запостила фото, де красується в яскраво-блакитному бікіні: верх купальника ледве стримує пишні груди актриси, а крихітні трусики підкреслюють спокусливі вигини її стегон і талії. "Так, мені 53, і що? З днем народження вас, вересневі малятка!", – написала Сальма під фото. Так тримати, Сальма!
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Автор: Lite