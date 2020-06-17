Прекрасна в любом виде: Сальма Хайек покорила сеть смелым фото без макияжа и с сединой в волосах

Сальма Хайек известна тем, что любит показывать правдивые фото без макияжа. Известная актриса, которой в этом году исполнится 54 года, выглядит столь прекрасно, что легко может позволить себе селфи в естественном виде. Каждое такое фото пользуется огромной популярность. Но часто бывает так, что она делает акцент на возрасте, а вернее – на том, что он женщин только красит.

Сальма не боится седины (фото: instagram.com/salmahayek)

Так, несколько часов назад на странице кинодивы появилось фото «до и после». На первом она предстала без косметики, а также с сединой в волосах. Ее она постаралась подчеркнуть, подняв волосы вверх. На втором же снимке в коллаже Сальма появилась с выразительным макияжем, а также окрашенными волосами. «В ожидании повторных съемок пришлось окрасить корни», – написала Хайек под постом.

Звезда все так же прекрасна (фото: instagram.com/salmahayek)

Разумеется, поклонники, которых у звезды более 15-ти миллионов, не стали молчать. Причем одной их первых отреагировала коллега Сальмы – французская актриса Марион Котийяр. Она написала любимой подруге: «Ты чертовски красива». На что Хайек ответила: «Посмотрите, кто это пишет. Одна из самых красивых и талантливых женщин в жизни». «Вы обе красивые», – принялись писать подписчики. Забавно, что многие отметили: «до» выглядит не хуже, чем «после». Один из фанатов написал: «До» лучше, чем «после». Хайек и здесь парировала: «Если бы вы только знали, сколько времени понадобилось, чтобы добраться до «после».

Ты выглядишь изумительно на обоих

Ты никогда не потеряешь свой стиль, даже без макияжа. Ты такая красивая

Расскажи, какую косметику и краску для волос ты используешь

Обе фото прекрасны

Тебе не нужен макияж

У тебя вообще есть возраст? Я молю Бога стареть так, как ты

Только «до»

Все еще прекрасна

Все так же хороша. Твоя кожа сияет

До… Очень, очень красива. После – очень, очень, очень красива

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/salmahayek)

К слову, недавно Сальма призналась, что она обожает себя в натуральном виде, а за период карантина так привыкла ходить без макияжа, что теперь ей просто лень его наносить. Что ж, и не надо, судя по реакции сети.