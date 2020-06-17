ru
ua

Прекрасна в любом виде: Сальма Хайек покорила сеть смелым фото без макияжа и с сединой в волосах

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Актриса восхитила красотой

Сальма Хайек известна тем, что любит показывать правдивые фото без макияжа. Известная актриса, которой в этом году исполнится 54 года, выглядит столь прекрасно, что легко может позволить себе селфи в естественном виде. Каждое такое фото пользуется огромной популярность. Но часто бывает так, что она делает акцент на возрасте, а вернее – на том, что он женщин только красит.

Сальма не боится седины (фото: instagram.com/salmahayek)

Так, несколько часов назад на странице кинодивы появилось фото «до и после». На первом она предстала без косметики, а также с сединой в волосах. Ее она постаралась подчеркнуть, подняв волосы вверх. На втором же снимке в коллаже Сальма появилась с выразительным макияжем, а также окрашенными волосами. «В ожидании повторных съемок пришлось окрасить корни», – написала Хайек под постом.

Звезда все так же прекрасна (фото: instagram.com/salmahayek)

Разумеется, поклонники, которых у звезды более 15-ти миллионов, не стали молчать. Причем одной их первых отреагировала коллега Сальмы – французская актриса Марион Котийяр. Она написала любимой подруге: «Ты чертовски красива». На что Хайек ответила: «Посмотрите, кто это пишет. Одна из самых красивых и талантливых женщин в жизни». «Вы обе красивые», – принялись писать подписчики. Забавно, что многие отметили: «до» выглядит не хуже, чем «после». Один из фанатов написал: «До» лучше, чем «после». Хайек и здесь парировала: «Если бы вы только знали, сколько времени понадобилось, чтобы добраться до «после».

  • Ты выглядишь изумительно на обоих
  • Ты никогда не потеряешь свой стиль, даже без макияжа. Ты такая красивая
  • Расскажи, какую косметику и краску для волос ты используешь
  • Обе фото прекрасны
  • Тебе не нужен макияж
  • У тебя вообще есть возраст? Я молю Бога стареть так, как ты
  • Только «до»
  • Все еще прекрасна
  • Все так же хороша. Твоя кожа сияет
  • До… Очень, очень красива. После – очень, очень, очень красива

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/salmahayek)

К слову, недавно Сальма призналась, что она обожает себя в натуральном виде, а за период карантина так привыкла ходить без макияжа, что теперь ей просто лень его наносить. Что ж, и не надо, судя по реакции сети.

Автор: Lite

► Красивая, как мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото дочери от Владимира Кличко ► Яркий день рождения: именинница Регина Тодоренко упала в бассейн прямо в платье
Читать все новости