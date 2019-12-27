"Припиняй худнути": Тіна Кароль приголомшила витонченими формами в розкішному вбранні

Співачка захопила яскравим образом з виступу
Тіна Кароль продовжує захоплювати своїх численних шанувальників неймовірними образами з серії концертів "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Особливо запам'яталося фанам унікальна блискуча сукня з LED підсвічуванням. Під час виступу сотні лампочок підсвічували різними кольорами білосніжний корсет костюма, який нагадував сніжинку.
Також Тіна приміряла ще один розкішний наряд - шовкове вечірнє плаття в підлогу жовтого кольору, розшите сріблястими візерунками і блискучими каменями.
Цей ефектний образ в ретро-стилі артистка доповнила високими білими рукавичками, вишуканими прикрасами і яскравим вечірнім макіяжем з фірмовою червоною помадою.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Звичайно ж, шанувальники поспішили обсипати Кароль захопленими компліментами. При цьому багато відзначили, що вона сильно схудла і закликали співачку берегти себе і побільше відпочивати.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)
Нагадаємо, раніше Тіна Кароль підігріла чутки про роман з Даном Баланом. Крім того, Дан Балан відверто зізнався в тому, що їх з Тіною Кароль пов'язують романтичні стосунки.