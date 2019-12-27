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"Припиняй худнути": Тіна Кароль приголомшила витонченими формами в розкішному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.12.2019 - 17:32
"Припиняй худнути": Тіна Кароль приголомшила витонченими формами в розкішному вбранні
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка захопила яскравим образом з виступу

Тіна Кароль продовжує захоплювати своїх численних шанувальників неймовірними образами з серії концертів "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Особливо запам'яталося фанам унікальна блискуча сукня з LED підсвічуванням. Під час виступу сотні лампочок підсвічували різними кольорами білосніжний корсет костюма, який нагадував сніжинку.

Також Тіна приміряла ще один розкішний наряд - шовкове вечірнє плаття в підлогу жовтого кольору, розшите сріблястими візерунками і блискучими каменями.

Цей ефектний образ в ретро-стилі артистка доповнила високими білими рукавичками, вишуканими прикрасами і яскравим вечірнім макіяжем з фірмовою червоною помадою.

&quot;Припиняй худнути&quot;: Тіна Кароль приголомшила витонченими формами в розкішному вбранні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Звичайно ж, шанувальники поспішили обсипати Кароль захопленими компліментами. При цьому багато відзначили, що вона сильно схудла і закликали співачку берегти себе і побільше відпочивати.

&quot;Припиняй худнути&quot;: Тіна Кароль приголомшила витонченими формами в розкішному вбранні&quot;Припиняй худнути&quot;: Тіна Кароль приголомшила витонченими формами в розкішному вбранні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Тін, тебе скоро вітром уносить буде, припиняй худнути)
  • Тіна, вистачить худнути......
  • вдивлятися в глибину твоїх очей-одне з найулюбленіших моїх занять
  • Цей погляд, посмішка. Щось нереальне
  • Який погляд
  • така худа,ти коли відпочиваєш ?
  • тону в твоїх очах
  • Як завжди)) досконалість і витонченість
  • Тіна Кароль тут така вродлива,стильна та модна,тут все підкреслює її витонченість,та тонкий смак.
  • Ох ці очі, найгарніша в світі
  • Краса і гордість нації
  • Які губи і очі...

&quot;Припиняй худнути&quot;: Тіна Кароль приголомшила витонченими формами в розкішному вбранні

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль підігріла чутки про роман з Даном Баланом. Крім того, Дан Балан відверто зізнався в тому, що їх з Тіною Кароль пов'язують романтичні стосунки.

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