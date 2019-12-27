"Припиняй худнути": Тіна Кароль приголомшила витонченими формами в розкішному вбранні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка захопила яскравим образом з виступу

Тіна Кароль продовжує захоплювати своїх численних шанувальників неймовірними образами з серії концертів "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Особливо запам'яталося фанам унікальна блискуча сукня з LED підсвічуванням. Під час виступу сотні лампочок підсвічували різними кольорами білосніжний корсет костюма, який нагадував сніжинку.

Також Тіна приміряла ще один розкішний наряд - шовкове вечірнє плаття в підлогу жовтого кольору, розшите сріблястими візерунками і блискучими каменями.

Цей ефектний образ в ретро-стилі артистка доповнила високими білими рукавичками, вишуканими прикрасами і яскравим вечірнім макіяжем з фірмовою червоною помадою.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Звичайно ж, шанувальники поспішили обсипати Кароль захопленими компліментами. При цьому багато відзначили, що вона сильно схудла і закликали співачку берегти себе і побільше відпочивати.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Тін, тебе скоро вітром уносить буде, припиняй худнути)

Тіна, вистачить худнути......

вдивлятися в глибину твоїх очей-одне з найулюбленіших моїх занять

Цей погляд, посмішка. Щось нереальне

Який погляд

така худа,ти коли відпочиваєш ?

тону в твоїх очах

Як завжди)) досконалість і витонченість

Тіна Кароль тут така вродлива,стильна та модна,тут все підкреслює її витонченість,та тонкий смак.

Ох ці очі, найгарніша в світі

Краса і гордість нації

Які губи і очі...

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль підігріла чутки про роман з Даном Баланом. Крім того, Дан Балан відверто зізнався в тому, що їх з Тіною Кароль пов'язують романтичні стосунки.