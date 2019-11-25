Свято дитинства: струнка Ані Лорак зводила донечку в цирк

Співачка підкорила стильним виходом у світ з 8-річною Софією
Українська співачка Ані Лорак після розлучення з чоловіком Муратом Налчаджиоглу остаточно переїхала з дочкою в Москву і активно займається своєю кар'єрою. Крім того, 41-річна артистка вже закрутила новий роман - з молодшим на 14 років російським саунд-продюсером Єгором Глібом, а також схудла і покращала, що не раз відзначали шанувальники. Зірка намагається більше часу приділяти дитині і днями зводила 8-річну Софію в цирк.
Милими знімками Кароліна поділилася на своїй сторінці в Instagram. Спочатку співачка позувала одна прямо на арені цирку - для виходу в світ вона вибрала сірі джинси, облягаючу чорну водолазку і кепку. Артистка весело розкинула руки в боки, демонструючи витончену фігурку.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
На іншому фото виконавиця відображена разом з донькою на тлі клітки з тиграми. Дівчинка виглядає просто чарівно в чорній сукні з принтом на грудях і вінку на голові. Лорак ніжно обіймає донечку за плечі і вони обидві виглядають дуже задоволеними.
Фото: Ані Лорак з дочкою (instagram.com/anilorak)
"Сьогодні справжнє свято дитинства! Ми відвідали #циркНикулина. Спасибі всім артистам за чудову роботу. Це диво!" - поділилася емоціями артистка.
Користувачі мережі поспішили прокоментувати нові фото Лорак, відзначаючи, як швидко зростає її донька. Деякі, втім, засудили зірку за відвідування цирку з тваринами.
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
Нагадаємо, Ані Лорак вразила новим іміджем і квітучим зовнішнім виглядом.