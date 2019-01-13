"Засмажили і з'їли": Єфросиніна відповіла хейтерам, куди "пропала" її дочка

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна зізналася, чому на фото і відео ніколи не видно її доньку Нану. Як зізналася ведуча, вона її підсмажила і з'їла. Таку відповідь вона дала хейтерам, які написали, що вона не любить свою дочку. Насправді, як розповідає Єфросиніна, її донька не любить світитися на публіці. Про це співачка розповіла в своїх Instagram-історіях.

Вона опублікувала кілька історій, на яких вона разом з сином і чоловіком снідає, після чого їй прийшло безліч питань про те, де знаходиться її дочка. Єфросиніна вирішила відповісти і пожартувала з приводу "доньки-шашлика".

"Ну, загалом, ніякі подробиці з життя Олександра, каші, мого чоловіка, ранку, кави, вас не цікавлять, тому що я отримала 2 мільйона повідомлень: "а де ж Нана?". Де ж моя дочка? І напевно це буде найпопулярніше питання, після того: "як я схудла?". Господи, аж сама здригнулася. Не дає це вам, означає, жити спокійно, ну що ж друзі, настав час зізнатися. Доньку Нану, 14 років від роду, ми її засмажили і з'їли. Так! Ось так сталося, тому переживали, так і переживайте", — говорить Єфросиніна.

Вона також звернулася до власної доньки.

"А до Вас, Нана Тимурівна Хамаєва, я хочу звернутися, тому що знаю, що Ви дивитеся мої сторіз: пощадіть мати! Дозвольте вже запостити Ваше фото, тому як пояснювати людям, що Ви не любите маневри публічності я вже не можу. Доводиться розповідати Вам, усім людям, що Ви, Нана Тимурівна, — шашлик", — звернулась ведуча.

Після звернення Єфросиніна також опублікувала кумедну відповідь, у якій одна з передплатниць пожартувала з приводу "планів на сина".

Instagram-історія Маші Єфросиніної (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Вона також додала, що після цього звернення діти відправили її з чоловіком в СПА.

Нагадаємо, що раніше Єфросиніна розповіла про найкращий день в її житті.

Раніше повідомлялося, що Маша Єфросиніна стала топ-блогером.

До цього телеведуча поділилася таємницями ідеальної фігури після свят.

Відео: РБК-Україна