"Пожарили и съели": Ефросинина ответила хейтерам, куда "пропала" ее дочь

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина призналась, почему на фото и видео никогда не видно ее дочь Нану. Как созналась ведущая, она ее поджарила и съела. Такой ответ она дала хейтерам, которые написали, что она не любит свою дочь. На самом деле, как рассказывает Ефросинина, ее дочь не любит светиться на публике. Об этом телеведущая рассказала в своих Instagram-историях.

Она опубликовала несколько историй, на которых она вместе с сыном и супругом завтракает, после чего ей пришло множество вопросов о том, где находится ее дочь. Ефросинина решила ответить и пошутила по поводу "дочери-шашлыка".

"Ну в общем, никакие подробности из жизни Александра, каши, моего мужа, утра, кофе, вас не интересуют, потому что я получила 2 миллиона сообщений: "а где же Нана?". Где же моя дочь? И наверное это будет самый популярный вопрос, после того: "как я похудела?". Господи, аж сама содрогнулась. Не дает это вам, значит, жить спокойной, ну что ж друзья, пришло время признаться. Дочь Нану, 14 лет от роду, мы ее пожарили и съели. Да! Вот так вот случилось, поэтому как переживали, так и переживайте", — говорит Ефросинина.

Она также обратилась к собственной дочери.

"А к Вам, Нана Тимуровна Хамаева, я хочу обратиться, потому что знаю, что Вы смотрите мои сториз: пощадите мать! Разрешите уже запостить ваше фото, потому как объяснять людям, что Вы не любите маневры публичности я уже не могу. Приходится рассказывать Вам, всем людям, что Вы, Нана Тимуровна, — шашлык", — обратилась ведущая.

После обращения Ефросинина также опубликовала забавный ответ, в котором подписчица пошутила по поводу "планов на сына".

Instagram-история Маши Ефросининой (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Она также добавила, что после этого обращения дети отправили ее с мужем в СПА.

Напомним, что ранее Ефросинина рассказала о лучшем дне в ее жизни.

Ранее сообщалось, что Маша Ефросинина стала топ-блогером.

До этого телеведущая поделилась секретами идеальной фигуры после праздников.

Видео: РБК-Украина