"Дело стремное": Маша Ефросинина стала топ-блогером

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Каждый подписчик на Youtube на вес золота, считает Маша

Блогером Маша Ефросинина, популярная украинская телеведущая, стала еще 4 года назад, однако набрать 100 тысяч подписчиков ее интернет-канал смог лишь недавно. А все потому, что после регистрации на Youtube знаменитости банально не хватало времени на блогерство, да и психологически она не была к этому готова, признается уже титулованный блогер Маша на своей страничке в Instagram.

Скриншот: (instagram.com/mashaefrosinina)

"Когда в твоём послужном списке десятки теле проектов, два Телетриумфа (или три, не помню) , рейтинги, которые превосходили все мыслимые и немыслимые нормы (например, финал «Фабрики Звёзд 3» в 2009 году смотрело больше половины страны)..... то создание своего канала на Ютьюб - дело стрёмное! Прежде всего, психологически!", - объяснила она почему видео для канала начала снимать только в 2018 году.

Фото: "Серебряная кнопка" Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

"Никак не решалась - не могла найти в себе понимание, зачем мне это делать, ведь можно один раз появиться в телешоу, и это, одним махом, по масштабу приравняется к миллиону моих канальчиков", - тревожные мысли не давали взяться за новый вид деятельности.

Точкой отсчета стало выступление перед полуторатысячной женской аудиторией, когда на вопрос: "Вы больше следите за мной по теледеятельности или по социальной?", почти весь зал закивал на второе: "Вы так больше наша! Наша Маша!" - раздалось ото всюду.

Теперь раз в две недели в расписании Маши Ефросининой существует графа -"съемки для ютьюб".

"Продукт, который никто кроме нас не может отредактировать, запретить или посчитать неформатом, который некоторые считают "не моим уровнем" или "кривляньем", который ждут и пишут, что он меняет жизни к лучшему или способен рассмешить", - так описала свой канал сама Маша.

Скриншот: stories Instagram Маши Ефросининой (instagram.com/mashaefrosinina)

Спустя всего 10 месяцев на Машином Youtube собралось уже больше 100 тысяч единомышленников, которые помогли ей получить мотивирующую награду для всех блогеров — "Серебряную кнопку Youtube".

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Интересные факты о Маше Ефросининой (видео: РБК-Украина)