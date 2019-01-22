"Піду розбиратися": Регіна Тодоренко зізналася, як поводиться з кривдниками

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча розповіла шанувальникам про те, що її болить і турбує

Відома телеведуча Регіна Тодоренко вважає, що на образу ніколи не можна відплачувати тією ж монетою і опускатися до рівня людини, яка дозволила собі непристойний жест в її сторону, крім того, у всіх своїх почуттях і емоціях, що її тривожать і пригнічують, варто розбиратися, а не пускати ситуацію на самоплив. Про це вона розповіла на сторінці в Instagram.

Знаменитість завжди славилася своєю життєрадісністю і позитивним ставленням до життя, але, як зізналася вона сам, часом їй дуже непросто впоратися з ситуацією, а хочеться просто втекти від проблем, але вона віддає собі звіт в тому, що від себе сховатися неможливо, тому варто звернутися до фахівця для радикального вирішення накопичених труднощів.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Іноді просто хочеться кинути все і втекти від усього світу на іншу планету в надії, що десь там далеко ти знайдеш щастя, але, як каже моя мама: "Ти можеш поїхати куди завгодно і думати, що будеш щасливішим, але забуваєш, що ти візьмеш з собою туди себе". Так, так, а в доповненні з собою всі свої завдання, проблеми і клопоти... Тому кожен раз, коли я з чимось не згодна, спершу починаю працювати над собою і аналізувати, чому ця неприємна ситуація трапилася зі мною. Часто чую фразу: "отплати тією ж монетою", але мені здається, що так неправильно. Якщо хтось поступає погано, значить і я повинна опуститися до рівня людини і теж вступити погано? Ні, вже краще я буду робити світ добрішим. А цій негарній людині повернеться в трикратному розмірі, але вже не від мене, а від когось іншого. Але що ж робити з накопиченим стресом? Завтра піду до психолога розбиратися, з боку неупередженим поглядом, напевно, видніше", - підсумувала Тодоренко.

Думки підписників Регіни розділилися: одні вважали, що допомога спеціаліста необхідна, особливо якщо мова йде про післяпологову депресію, інші зазначили, що вважають за краще самостійно розбиратися з труднощами.

"Мені здається, не один психолог мені не допоможе. Мою точку зору ніхто не змінить", "Ви самі відповіли на своє питання, ви самі собі - дім, Бог, психолог (куди б не поїхали). Ви адекватна, оптимістична людина, щастя вам і любові, а короткочасні ситуації у кожного бувають", "Відмінно. Головне - грамотний фахівець! Тим більше в цей період....Я теж сама не справлялася", "Ох вже ця післяродова депресія. Як згадаю, так здригнуся... Там вже не до довіри до психологів, вже лише б вислухали... Удачі!", "Жодного разу не була у психолога. Рятує від стресу завжди вдячність, любов і йога", - відзначали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про те, як лякала свою маму, жартуючи над нею під час подорожей в інші країни.

До слова, Тодоренко поділилася спогадом, як у другому триместрі вагітності вирушила на свій день народження разом з Владом Топаловим в Лондон.

До речі, Регіна Тодоренко повідомила шанувальникам про свою радість, похвалившись поверненням до активного способу життя та занять у тренажерному залі.

Відео: РБК-Україна