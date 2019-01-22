"Пойду разбираться": Регина Тодоренко призналась, как поступает с обидчиками

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая рассказала поклонникам о том, что ее гложет и беспокоит

Известная телеведущая Регина Тодоренко считает, что на обиду никогда нельзя отплачивать той же монетой и опускаться до уровня человека, позволившего себе нелицеприятный жест в ее сторону, кроме того, во всех своих чувствах и эмоциях, тревожащих и угнетающих, стоит разбираться, а не пускать ситуацию на самотек. Об этом она рассказала на странице в Instagram.

Знаменитость всегда славилась своей жизнерадостностью и позитивным отношением к жизни, но, как призналась она сам, порой ей очень непросто справиться с ситуацией, а хочется просто сбежать от проблем, но она отдает себе отчет в том, что от себя скрыться невозможно, потому стоит обратиться к специалисту для радикального решения накопившихся трудностей.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Иногда просто хочется бросить всё и сбежать от всего мира на другую планету в надежде, что где-то там далеко ты обретешь счастье, но, как говорит моя мама: "Ты можешь уехать куда угодно и думать, что будешь счастливее, но забываешь, что ты возьмёшь с собой туда себя". Да, да, а в дополнении с собой все свои задачи, проблемы и хлопоты... Поэтому каждый раз, когда я с чем-то не согласна, сперва начинаю работать над собой и анализировать, почему эта неприятная ситуация случилась именно со мной. Часто слышу фразу: "отплати той же монетой", но мне кажется, что так неправильно. Если кто-то поступает плохо, значит и я должна опуститься до уровня этого человека и тоже поступить плохо? Нет, уж лучше я буду делать мир добрее. А этому нехорошему человеку вернется в троекратном размере, но уже не от меня, а от кого-то другого. Но что же делать с накопившимся стрессом? Завтра пойду к психологу разбираться, со стороны непредвзятым взглядом, наверняка, виднее", - подытожила Тодоренко.

Мнения подписчиков Регины разделились: одни посчитали, что помощь специалиста необходима, особенно если речь идет о послеродовой депрессии, другие отметили, что предпочитают самостоятельно разбираться с трудностями.

"Мне кажется, не один психолог мне не поможет. Мою точку мнения никто не поменяет", "Вы сами ответили на свой вопрос, вы сами себе - дом, Бог, психолог (куда бы не поехали). Вы адекватный, оптимистичный человек, счастья вам и любви, а кратковременные ситуации у каждого бывают", "Отлично. Главное - грамотный специалист! Тем более в этот период....Я тоже сама не справлялась", "Ох уж эта послеродовая депрессия. Как вспомню, так вздрогну... Там уже не до доверия к психологам, уж лишь бы выслушали... Удачи!", "Ни разу не была у психолога. Спасает от стресса всегда благодарность, любовь и йога", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко рассказала о том, как пугала свою маму, подшучивая над ней во время путешествий в другие страны.

К слову, Тодоренко поделилась воспоминанием, как во втором триместре беременности отправилась на свой день рождения вместе с Владом Топаловым в Лондон.

Кстати, Регина Тодоренко сообщила поклонникам о радости, похваставшись возвращением к активному образу жизни и занятиям в тренажерном зале.

Видео: РБК-Украина