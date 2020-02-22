Я подорослішала: Ірина Білик розкрила секрет успішного гостьового шлюбу

Ірина Білик вже кілька років заміжня за азербайджанським хореографом і фотографом Асланом Ахмадовим, а в 2015 році пара стала батьками сина Табриза. При цьому чоловік 49-річної співачки живе в Москві і вони бачаться лише час від часу. В інтерв'ю для програми "Зірковий шлях" артистка розповіла, як їй живеться в цих відносинах і розкрила секрет успішного гостьового шлюбу.

Ірина зазначила, що її цілком влаштовує таке сімейне життя з Асланом, адже кожна їх зустріч - ніби перше побачення.

За словами Білик, у них з чоловіком завжди прекрасні відносини, проте навіть якщо і бувають проблеми, вона не хоче виносити сміття з хати.

"Ми ходимо в ресторани, проводимо час в кіно, театрі. Зараз я справді подорослішала і деяких речей вже не хотіла б робити. Наприклад, сваритися з чоловіком так, щоб про це знала вся країна. Навіть якщо таке відбувається, я вже про це ніколи не буду розповідати і показувати ці викинуті з балкона дивани", - зізналася артистка.

Також зірка пояснила, чому звернулася за послугами сурогатного материнства, коли вони з Асланом вирішили завести спільних дітей. На той момент співачці було 45 років.

"Я повинна була народити сама, але потім мені зробили операцію і повідомили, що у мене можуть бути проблеми, як у Жанни Фріске. Я вирішила, що все-таки потрібна своєму народу і не буду ризикувати. Я послухала лікарів і не шкодую, тому що у мене є синочок. І я знаю, що без нього мені було б важко", - поділилася Ірина.

Фото: Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)

А от з батьком свого старшого сина Гліба Андрієм Оверчуком вона відношення не підтримує.

"Саме з ним у мене немає ніякої зацікавленості в спілкуванні, так і у нього теж відносно мене. Він бачиться з сином, мене це влаштовує і я навіть не питаю, де він, що він. Я думаю, це була така велика любов, і коли все розвалилося, ми просто, так би мовити, зробили один одному приємне - перестали цікавитися один одним і стали жити спокійно", - розповіла Білик.

Фото: Ірина Білик з чоловіком Асланом (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, раніше Ірина Білик трепетно привітала чоловіка Аслана Ахмадова з днем народження.