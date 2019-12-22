Так виглядає щастя: Ірина Білик зворушила ніжним фото з синочком

Співачка поміркувала про сімейні цінності
49-річна співачка Ірина Білик - мама двох синів. Старший Гліб уже виріс і живе окремо, а от чотирирічний Табриз від останнього шлюбу зірки з російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим завжди з мамою. До речі, нещодавно артистка прокоментувала свої стосунки з колишнім чоловіком Дмитром Коляденко, з яким вона часто і тісно спілкується - за її словами, вони просто кращі друзі і вона не дає нинішньому чоловіку приводів для ревнощів.
Новим фото в своєму Instagram Ірина зворушила шанувальників, а також поміркувала про сімейні цінності. Виконавиця виклала ніжний чорно-білий знімок з синочком Табризом, на якому з любов'ю обіймає малюка.
Мама і син одягнені в чорний одяг і виглядають дуже мило.
Фото: Ірина Білик з сином (instagram.com/bilyk_iryna)
"Сімейні цінності – не просто традиції, що передаються з покоління в покоління. Це все, що сім'я переживає спільно в межах своєї обителі. Немає зв'язку більш міцного, ніж сімейні узи і не існує почуття більш щирого, ніж батьківська любов. А що ви вкладаєте в поняття "Сімейні цінності"? Які традиції існують у вашій родині?" - прокоментувала кадр Білик.
Фолловери поспішили залишити свої розчулені відгуки, відзначаючи, що так і виглядає справжнє щастя. Також багато написали, що Табриз дуже схожий на свого тата.
Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)
Нагадаємо, раніше Діма Коляденко зізнався про відновлення відносин з Іриною Білик. Він розповів, що співачка - його бойова подруга, і він із задоволенням робить їй дорогі подарунки.