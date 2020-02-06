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Малюк щасливий: Ірина Білик повеселилася від душі з коханими чоловіками

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.02.2020 - 13:21
Малюк щасливий: Ірина Білик повеселилася від душі з коханими чоловіками
Фото: Ірина Білик з чоловіком Асланом Ахмадовим (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка і її чоловік з сином вдосталь накаталися на атракціонах

На днях Ірина Білик поділилася з шанувальниками радістю: у Київ прилетів її коханий чоловік – продюсер, художник і фотографом Аслан Ахмадов. Фани співачкаотаннім часом переживали за стосунки пари, адже живе подружжя нарізно, хоч і виховує синочка Табріза, який як дві краплі води схожий на тата. Навіть Новий рік парі не вдалося зустріти разом. Втім, Ірина мудро ставиться до ситуації, а кожен приїзд коханого стає для не справжнім святом.

Так, "зіркова" сім'я вирішила не витрачати часу даремно і відправилася в один з київських ТРЦ, де веселело провела час разом. Табріз з мамою і татом катався на атракціонах і отримував максимум задоволення, а його щасливі батьки також з головою поринули в дитинство.

"Сьогодні нарешті всі разом і нам добре! Сім'я в зборі! Малюк щасливий! Які атракціони ви любите відвідувати, ставши дорослими?" - поцікавилася співачка.

Фото: Ірина Білик з чоловіком і сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники артистки прийшли в захват від спостереження за сімейною ідилією. Вони щиро побажали парі щастя.

  • Це ж треба бути з татом однаковими
  • Молодці! А, то вже шанувальники твої, Іра, стали думати, що Ви не разом
  • Щастя вам
  • Будьте щасливі!
  • Класні фото. Молодці
  • Ви дуже красиві і чудові, щастя вам і любові на довгі роки
  • Ви гарна пара, будьте щасливі
  • Які ви класні
  • Клас

Скріншот коментарів

Раніше Ірина Білик зробила чесне зізнання своїх романах. Вона зазначила, що раніше могла дозволити собі флірт з чоловіками, але зараз їй просто цього не хочеться: у артистки змінилися бажання і пріоритети.

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