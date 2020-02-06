Малюк щасливий: Ірина Білик повеселилася від душі з коханими чоловіками

Фото: Ірина Білик з чоловіком Асланом Ахмадовим (instagram.com/bilyk_iryna)

Співачка і її чоловік з сином вдосталь накаталися на атракціонах

На днях Ірина Білик поділилася з шанувальниками радістю: у Київ прилетів її коханий чоловік – продюсер, художник і фотографом Аслан Ахмадов. Фани співачкаотаннім часом переживали за стосунки пари, адже живе подружжя нарізно, хоч і виховує синочка Табріза, який як дві краплі води схожий на тата. Навіть Новий рік парі не вдалося зустріти разом. Втім, Ірина мудро ставиться до ситуації, а кожен приїзд коханого стає для не справжнім святом.

Так, "зіркова" сім'я вирішила не витрачати часу даремно і відправилася в один з київських ТРЦ, де веселело провела час разом. Табріз з мамою і татом катався на атракціонах і отримував максимум задоволення, а його щасливі батьки також з головою поринули в дитинство.

"Сьогодні нарешті всі разом і нам добре! Сім'я в зборі! Малюк щасливий! Які атракціони ви любите відвідувати, ставши дорослими?" - поцікавилася співачка.

Фото: Ірина Білик з чоловіком і сином (instagram.com/bilyk_iryna)

Шанувальники артистки прийшли в захват від спостереження за сімейною ідилією. Вони щиро побажали парі щастя.

Це ж треба бути з татом однаковими

Молодці! А, то вже шанувальники твої, Іра, стали думати, що Ви не разом

Щастя вам

Будьте щасливі!

Класні фото. Молодці

Ви дуже красиві і чудові, щастя вам і любові на довгі роки

Ви гарна пара, будьте щасливі

Які ви класні

Клас

Скріншот коментарів

Раніше Ірина Білик зробила чесне зізнання своїх романах. Вона зазначила, що раніше могла дозволити собі флірт з чоловіками, але зараз їй просто цього не хочеться: у артистки змінилися бажання і пріоритети.