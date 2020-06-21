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Дуже пощастило: Осадча умилила фото Горбунова з підрослим синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.06.2020 - 18:53
Дуже пощастило: Осадча умилила фото Горбунова з підрослим синочком
Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

У День оца ведуча показала душевні знімки улюблених чоловіків

Катя Осадча та Юрій Горбунов стали частіше публікувати фото сина Івана. Хоч обличчя хлопчика вони як і раніше не показують, зате тепер малюк часто на сторінках родилей в Instagram в профіль. Так, 21 червня у багатьох країнах світу відзначають День батька , і з такого приводу ведучаопублікувала фото чоловіка і сина.

На знімках Юрій і Ваня катаються на яхті, гуляють у дворі біля будинку і проводять дозвілля разом.

"Наш тато Юра. Ми вітаємо тебе і всіх татусів світу з Днем тата! Ти можеш підмінити маму, коли треба, можеш зробити все і навіть більше, можеш бути ніжним і суворим, але головне - безмежно!!! люблячим. Нам з Івасиком дуже пощастило", - душевно підписала фотосет коханих чоловіків Катя.

Дуже пощастило: Осадча умилила фото Горбунова з підрослим синочком

Дуже пощастило: Осадча умилила фото Горбунова з підрослим синочком

Дуже пощастило: Осадча умилила фото Горбунова з підрослим синочком

Катя Осадча поділилася фото чоловіка і сина Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники прийшли в захват від світлин щасливого сімейства.

  • Юрчик, як завжди на стилі!
  • А Ви нікого Юру щасливим
  • Чудові!
  • Круто! Вітаю!
  • Малявка схожий на Катю
  • Зворушливо, вашому татові бажаю міцного здоров'я
  • Мені здається Юра великий хазяїн, турботливий тато у мене таке відчуття, наитие і з ним надійно в сім'ї. Щастя вам
  • Крутяк

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча опублікувала ошатне фото з Юрієм Горбуновим зі знімального майданчика спільного проекту.

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Автор: Lite

Теги Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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