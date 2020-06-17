Щасливі разом: сліпуча Осадча підкорила ніжністю з Горбуновим на роботі

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча показала насичені робочі будні

Катя Осадча та Юрій Горбунов дотримувалися правил самоізоляції і провели каратин будинку. Правда, роботу ніхто не відміняв, але провідні освоїли нові передові технології і блискуче провели високотехнологічний суперфіналу проекту Голос країни-10, який відбувся в діджитал-форматі, і "з'явилися" у студії у вигляді реалістичних голограм. Тепер же пара повернулася до роботи, про що Катя повідомила ефектним фото з чоловіком.

Ведуча у "всеозброєнні" позує разом з коханим. Юрій уважно і з ніжністю дивитьсяна дружину, яка променисто посміхається в камеру. На Каті – вечірня сукня молочного відтінку з люрексовою тканини. В якості аксесуарів масивні сережки, інкрустовані камінням. Макіяж - з акцентом на виразні очі.

"Пара повернулася до роботи", - підписала совместній кадр з чоловіком Катя і додала хештег "щасливіразом".

Катя Осадча та Юрій Горбунов знову разом на знімальному майданчику (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники прийшли в захват від вишуканого образу зірки і ніжних почуттів пари.

Які ж Ви красиві та щасливі

Класні

Неймовірно красива

Ви мені дуже подобалися окремо, як дві особистості. А тепер, разом, подвійно. Дуже гармонійна пара.

Найкращі!

Ніжність

Гарні!

Дуже гарна пара, щастя Вам

Дуже класне фото

Скріншот коментарів

У розділі Instastories Катя показала більше фото зі зйомок. Так, вона позує в гриимерці в декількох вбраннях – темно-синьому легкому вбранні, а також блискучому платті з люрексовою нитки молочного кольору на запах з рукавами-буфами. Ранок теледіви також почалося з роботи – вона поділилася фото в строкатому сарафані на тонких бретелях. "Ранок... На зйомки", - підписала Катя кадр.

Катя Осадча прступила до активної роботи і змінює образи як рукавички (фото: instagram.com/kosadcha)

Раніше Катя Осадча в бікіні позувала на яхті під час прогулянки по Дніпру.

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Автор: Lite