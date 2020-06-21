Очень повезло: Осадчая умилила фото Горбунова с подросшим сыночком

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

В День оца ведущая показала душевные снимки любимых мужчин

Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали чаще публиковать фото сына Ивана. Хоть лицо мальчика они по-прежнему не показывают, зато теперь малыш часто мелькает на страничках родилей в Instagram в профиль. Так, 21 июня во многих странах мира отмечают День отца , и по такому поводу ведущая опубликовала фото мужа и сына.

На снимках Юрий и Ваня катаются на яхте, гуляют во дворе возле дома и проводят досуг вместе.

"Наш тато Юра. Ми вітаємо тебе і всіх татусів світу з Днем тата! Ти можеш підмінити маму, коли треба, можеш зробити все і навіть більше, можеш бути ніжним і строгим, але головне - безмежно люблячим. Нам з Івасиком дуже пощастило", - душевно подписала фотосет любимых мужчин Катя.

Катя Осадчая поделилась фото мужа и сына Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники пришли в восорг от смнимкос счастливого семейства.

Юрчик , як завжди на стилі!

А Ви зробили Юру щасливим

Чудові!

Круто! Поздравляю!

Малявка схожий на Катю

Трогательно, вашему папе желаю крепкого здоровья

Мне кажется Юра великий хозяин, заботливый папа у меня такое чувство, наитие и с ним надежно в семье. Счастья вам

Крутяк

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая опубликовала нарядное фото с Юрием Горбуновым со съемочной площадки совместного проекта.

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Автор: Lite