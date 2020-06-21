ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Очень повезло: Осадчая умилила фото Горбунова с подросшим сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.06.2020 - 18:53
Очень повезло: Осадчая умилила фото Горбунова с подросшим сыночком
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

В День оца ведущая показала душевные снимки любимых мужчин

Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали чаще публиковать фото сына Ивана. Хоть лицо мальчика они по-прежнему не показывают, зато теперь малыш часто мелькает на страничках родилей в Instagram в профиль. Так, 21 июня во многих странах мира отмечают День отца , и по такому поводу ведущая опубликовала фото мужа и сына.

На снимках Юрий и Ваня катаются на яхте, гуляют во дворе возле дома и проводят досуг вместе.

"Наш тато Юра. Ми вітаємо тебе і всіх татусів світу з Днем тата! Ти можеш підмінити маму, коли треба, можеш зробити все і навіть більше, можеш бути ніжним і строгим, але головне - безмежно люблячим. Нам з Івасиком дуже пощастило", - душевно подписала фотосет любимых мужчин Катя.

Очень повезло: Осадчая умилила фото Горбунова с подросшим сыночком

Очень повезло: Осадчая умилила фото Горбунова с подросшим сыночком

Очень повезло: Осадчая умилила фото Горбунова с подросшим сыночком

Катя Осадчая поделилась фото мужа и сына Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники пришли в восорг от смнимкос счастливого семейства.

  • Юрчик , як завжди на стилі!
  • А Ви зробили Юру щасливим
  • Чудові!
  • Круто! Поздравляю!
  • Малявка схожий на Катю
  • Трогательно, вашему папе желаю крепкого здоровья
  • Мне кажется Юра великий хозяин, заботливый папа у меня такое чувство, наитие и с ним надежно в семье. Счастья вам
  • Крутяк

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая опубликовала нарядное фото с Юрием Горбуновым со съемочной площадки совместного проекта.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite

Теги Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь