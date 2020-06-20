Стильна смужка: Катя Осадча захопила трендовим літнім образом

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча продемонструвала ефектний лук зі знімального майданчика

Катя Осадча рада послабленню карантину - телеведуча повернулася до активної роботи і зйомок, звичайно ж, за новими правилами безпеки. У літніх випусках програми "Світське життя" вона буде демонструвати стильні і яскраві образи. Один з них зірка показала свіжої публікації в своєму Instagram.

Катя позувала на знімальному майданчику біля вагончика-гримерки. Знаменитість приміряла трендовий літній лук - світло-блакитний смугастий брючний костюм вільного крою. Вона доповнила наряд світлими лоферами, а волосся закріпила ззаду яскравою хусткою.

Такий аутфит виглядає дуже модно і стильно і при цьому явно є комфортним в жарку літню погоду.

"п'ятниця вечір? Нехай це буде автопаті", - підписала фото Осадча.

Катя Осадча похвалилася стильним робочим луком в брючному костюмі (фото: instagram.com/kosadcha)

Підписники не стали скупитися на компліменти і захоплені відгуки теледіві.

Красива жінка

Костюм класссс

Дуже стильно

Ви красуня

Красива

Ну прямо Королева бензоколонки!!! В хорошому сенсі, звичайно:)

Дуже, гарна

І КамАЗ з пряниками

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов поділилися спільним робочим фото, на якому позують в ошатних образах. Ведучий з ніжністю дивиться на дружину, а вона – усміхається в камеру.

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Автор: Lite