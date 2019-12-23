ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До свят готові: Брітні Спірс зачарувала романтичним фото з молодим бойфрендом

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.12.2019 - 20:19
До свят готові: Брітні Спірс зачарувала романтичним фото з молодим бойфрендом
Брітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка і її хлопець прикрасили будинок до Різдва

Брітні Спірс, яка нещодавно опублікувала пост, де закликала всіх бути добрішими і просто насолоджуватися святами, і сама вирішила слідувати своїй раді. Дівчина показала, що її будинок вже прикрашений до Різдва, подарунки куплені, а в душі у неї панує спокій і щастя. Принаймні, про це всім красномовно заявив новий пост, де вона позує разом зі своїм молодим пернем Семом Асгарі.

До свят готові: Брітні Спірс зачарувала романтичним фото з молодим бойфрендомБрітні Спірс і Сем Асгарі (фото: instagram.com/britneyspears)

Брітні і Сем обіймаються на тлі значних розмірів ялинки, яка світиться вогнями, та інших святкових декорацій. Виглядає пара щасливою і досить гармонійною. Співачка одягнена в бірюзового відтінку гольф, облягаючі джинси і високі чоботи. Волосся вона прибрала у високий хвіст. Її чоловік вибрав вузькі штани і футболку синього відтінку, доповнивши образ чорним шарфом і світло-коричневими черевиками. "Merry Christmas", – написала Брітні під знімком мальовничим. Сем, як звичайно, почав переписуватися зі своєю коханою: "Санта-Клаус втратив багато ваги в цьому році, будь ласка, залиште протеїнового печива", – написав він...

До свят готові: Брітні Спірс зачарувала романтичним фото з молодим бойфрендом

Брітні обожнює спільні фото з коханим (фото: instagram.com/britneyspears)

На своїй сторінці він запостив таке ж фото, додавши жартівливий підпис: "Вона розсердилася на мене, тому дала мій номер всім дітям і сказала, що це гаряча лінія Санти".

Шанувальники пари почали обговорювати, які вони милі й зворушливі, і що їхні стосунки – це просто мета і приклад для наслідування. Також вони зазначили, що Брітні дуже струнка і красива, а її вбрання нарешті відповідає образу дорослої жінки. Багато хто написав, що мріє бачити Спірс такою ж щасливою, як на цьому фото, завжди.

До свят готові: Брітні Спірс зачарувала романтичним фото з молодим бойфрендомБрітні і Сем на прогулянці (фото: instagram.com/britneyspears)

Нагадаємо, співачка раніше страждала від затяжної депресії – вона не змогла впоратися з труднощами, які навалилися на неї, і навіть потрапила в клініку. З складного емоційного стану їй допоміг вийти саме Сем. Тренування, здорове харчування і, звичайно ж, любов зробили свою справу – Брітні не тільки схудла і погарнішала, але і налагодила своє внутрішній стан.

Більше руху! Брітні Спірс підкорила спортивною фігурою в спокусливому вбранні Спокуслива гімнастка: Брітні Спірс демонструє дивовижну пластику і струнке тіло (відео)
Новини України Брітні Спірс
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся