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Коханий, пляж і розваги: Брітні Спірс показала, як відзначила 38-річчя (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.12.2019 - 18:26
Коханий, пляж і розваги: Брітні Спірс показала, як відзначила 38-річчя (відео)
Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Іменинниця опублікувала кумедний ролик

Брітні Спірс вчора, 2-го грудня, зазначила 38-й день народження. З цього приводу зірка, яка обожнює відео, змонтувала новий ролик. У ньому співачка наочно продемонструвала, що нудьгувати їй було ніколи. Так, Брітні встигла пограти в боулінг, покататися на ковзанах, задути свічки на великому торті, оформленому в романтичному ключі, а також просто насолодитися розкішними краєвидами з Майамі. І все це в компанії свого бойфренда – Сема Асгарі, який і організував зірці свято.

Брітні і Сем весело відзначили день народження співачки (відео: instagram.com/britneyspears)

«Це мій день народження, bitches», – залишила Брітні під роликом зухвалий підпис. «Найбільш великі побажання тобі», – прокоментував пост 25-річний коханий Спірс. Інші послідовувачі також поспішили приєднатися до привітань. В цілому, менш ніж за 8 годин відео набрало більше мільйона переглядів і тисячі коментарів. «З днем народження, королево!», «Ти гідна найкращого дня народження!», «Сподіваюся, твій день народження був просто чарівним»...

Коханий, пляж і розваги: Брітні Спірс показала, як відзначила 38-річчя (відео)Зірці виповнилося 38 (фото: instagram.com/britneyspears)

Що ж, Брітні ще раз продемонструвала, що навіть на відпочинку не виключає активність. Нагадаємо, співачка і її хлопець обожнюють записувати відео з тренувань. На сторінці Спірс в Instagram можна знайти найрізноманітніші ролики зі спортзалу, пробіжок, занять на свіжому повітрі, велосипедних прогулянок. Не менше в мікроблозі знаменитості і суто жіночих відео. Спірс – справжній шопоголік, і вона не пропускає нагоди продемонструвати нові вбрання, куплені під час численних походів по магазинах.

До прикладу, нещодавно вона порадувала шанувальників роликом, рде крутиться перед дзеркалом в дуже спокусливих образах. Міні-сукня яскраво-червоного відтінку, а також кроп-топ з міні-шортами підкреслили струнке тіло зірки і ще раз довели, що вона працює в спортзалі не дарма.

Спокуслива гімнастка: Брітні Спірс демонструє дивовижну пластику і струнке тіло (відео) Закохані і щасливі: Брітні Спірс засипала мережу спільними фото з молодим бойфрендом
Новини України Брітні Спірс
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