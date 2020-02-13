Втратив свідомість: дружина Остапчука здивувала черговим визнанням про колишнього

У відомого телеведучого Володимира Остапчука та його дружини Олени Войченко був досвід партнерських пологів, коли на світ з'явилася їхня дочка Емілія. В інтерв'ю «Зірковому шляху» на каналі «Україна» Олена розповіла про те, як пара пережила цю подію.

Подружжя Володимир Остапчук та Олена Войченко вже давно живуть окремо, але пройдений досвід партнерських пологів залишився у їхній пам'яті.

«Володимир був присутній на момент анестезії. І, побачивши кров, він втратив свідомість. Його винесли. Це сталося, коли на світ з'явилася Емілія», - згадує Олена Войченко на каналі «Україна».

За деякий час жінка дізналася, що вагітна вдруге: Володимир вирішив бути присутнім під час появи сина на світ.

«Володимир в якийсь момент вийшов, побув на свіжому повітрі і через хвилину повернувся, - розповіла дружина телеведучого в програмі «Зірковий шлях». - Перед народженням Евана він вже краще підготувався».

Сексолог Влада Березянська вважає, що після партнерських пологів у чоловіка може знизитися сексуальний інтерес до жінки. І це пов'язано з біологічним процесом. Коли жінка народжує, то у неї викидається у кров велика кількість адреналіну. У чоловіка повторюється цей процес. Але якщо жінка переживає сплеск гормону завдяки народженню дитини, то чоловікові нікуди виплеснути адреналін, тому на відміну від жінки її кохана людина перебуває у стані гіперстресу.

Нагадаємо, раніше телеведучий Тимур Мірошниченко розповів про партнерські пологи.