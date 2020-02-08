"Пересилаю чималі гроші": Остапчук відреагував на нові одкровення екс-дружини

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен пояснив, як реагує на негативні коментарі на свою адресу

За розлученням Володимира Остапчука та його екс-дружини Олени Войченко спостерігає вся країна, адже жінка зважилася на одкровення про свій шлюб з відомим шоуменом і розповіла про його зради і борги. Так, Олена зізналася, куди пішли 30 000 доларів, які їй залишив екс-чоловік. Тепер настала черга Володимира відреагувати на слова колишньої дружини. Так, ведучий висловився на сторінці в Instagram.

Шоумен трактував негативні висловлювання від обурених підписників на свою адресу, як бажання зробити його краще і загартувати.

"Хейт, ненависть, осуд... Я більше не сприймаю їх як негативні емоції. Насправді за кожним із ваших гнівних повідомлень в мою адресу я бачу бажання допомогти. Захистити і можливо навіть зробити краще мене самого.... (як не дивно)", - написав він.

Володимир Остапчук та Олена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Також Володимир вирішив сприймати ситуацію філософськи і знову зачепив грошове питання та зазначив, що фінансово допомагає Олені і дітям .

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"У психології є таке поняття, як "очищення через прийняття". І я приймаю ваш негатив. І за нього я Вам, мої хейтери, ВДЯЧНИЙ. Не хвилюйтеся, всі необхідні гроші я регулярно пересилаю Олені через Укрпошту (на жаль, вимога законодавства)", - пояснив він.

Ведучий вирішив розіграти між своїми підписниками 5 000 грн у відповідь на негатив, який лише загартовує його і допомагає вдосконалюватися.

Фото: Володимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

В коментарях Володимиру порадили віддати гроші екс-дружині або оплатити няню, щоб полегшити її турботи. "Чималі гроші я регулярно пересилаю", - відповів він

Також хтось назвав гроші шоумена "брудними", на що він тут же відреагував: "Чому брудні? Я ніколи не крав, не віджимав і не брав у батьків. Все, що я маю – заробив чесною працею".

"Припини так тащитися від самого себе, Вова!" - написала ще одна ідписниця ведучого. "Прийняття починається з любові до себе", - написав він у відповідь.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що стало відомо про жінку, яка розбила сім'ю Володимира Остапчука.