ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Багато жартував: Тімур Мірошниченко розповів про партнерські пологи

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.02.2020 - 12:08
Багато жартував: Тімур Мірошниченко розповів про партнерські пологи
Тімур Мірошниченко з сином (фото: з особистого архіву ведучого)

Ведучий закликає чоловіків не боятися і підтримувати своїх жінок

Ведучий програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна» Тімур Мірошниченко, який нещодавно вдруге став татом, розповів про почуття та переживання, які зазнав під час партнерських пологів зі своєю дружиною Інною.

У відомого телеведучого підростає дочка, а недавно дружина подарувала йому сина Марка. До хвилюючого моменту, коли малюк повинен був народитися на світ, чоловік і дружина готувалися разом.

«Це було рішення, до якого ми прийшли без додаткових обговорень», - зізнався у програмі «Зірковий шлях» телеведучий.

Багато жартував: Тімур Мірошниченко розповів про партнерські пологи

Багато жартував: Тімур Мірошниченко розповів про партнерські пологи

Тімур Мірошниченко з дружиною Інною і сином Марком (фото: з особистого архіву ведучого)

Згадуючи партнерські пологи, Тімур Мірошниченко зізнався, що дуже боявся пропустити найголовніше - народження малюка. Але все склалося якнайкраще. Півтора роки тому майбутній тато був присутній при народженні дочки Мії, а в цей раз був поруч з дружиною Інною, коли на світ з'явився син Марк.

«Я просто був поруч, багато жартував, ми сміялися, тому все було добре, - сказав телеведучий на каналі «Україна». - Коли почалися потуги, лікар поставив мене так за головою дружини, щоб я тримав Інну за плече. І все сталося на моїх очах. Враження були чудові! Сльози на очах, радість, відразу хочеться взяти і потримати малюка».

Багато жартував: Тімур Мірошниченко розповів про партнерські пологи

Тімур Мірошниченко навіть встиг зняти інтимний процес на відео, але тільки для домашнього архіву. За словами відомого телеведучого, нічого страшного для чоловіка в партнерських пологах немає. Можна сміливо погоджуватися на пропозицію дружини народжувати разом.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров зізнався, чи ревнує Олександру Кучеренко.

Поцілунки і обнімашки: Шакіра з коханим підкорила сімейною ідилією на матчі сина Молода мама Наталка Карпа вперше показала обличчя дочки (ексклюзивне фото)
Новини України семьяроды
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся