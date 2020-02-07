Екс-дружина Остапчук зізналася, на що витратила 30000 доларів, які він залишив їй

Володимир Остапчук та Олена Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

За словами Олени, Остапчук залишив на неї і дітей значну суму

Відомий шоумен Володимир Остапчук заперечує подружні зради та зазначив, що фінансово допомагає дружині, про що свідчить підписаний між ними договір. Згідно документу, він залишив дружині та дітям дві спільно куплені квартири у Києві, одне авто та суму в 30 тисяч доларів. Журналісти «Зіркового шляху», який виходить у будні на каналі «Україна», зв’язались з дружиною шоумена, Оленою Войченко, за коментарем.

За словами Олени Войченко, гроші, які їй залишив Володимир Остапчук, пішли на сплату боргів за авто.

«Договір справді мав місце, але ця подача інформація досить дивна. Я не розумію, як можна таким чином говорити і подавати інформацію. Тому що, говорячи про те, що залишив дві квартири, Володимир, чомусь, забув згадати про те, що майже половину коштів для придбання цих квартир були отримані від моїх батьків. Говорячи про 30 тисяч доларів, він забув згадати про те, що саме цими грішми я віддала борг за той автомобіль, який я брала на себе», - ділиться Олена Войченко з журналістами на каналі «Україна».

Олена Войченко з дітьми (фото: instagram.com/olenavoychenko)

Раніше в рубриці «Кава з перцем» жінка зізналася, що Володимир їздить на авто елітної марки, купленому у борг на гроші її рідні.

«Йому залишається автомобіль ягуар, на який він позичав гроші у моїх родичів», - говорить «Зірковому шляху» Олена Войченко.

Також за словами телеведучого, на утримання їхніх з Оленою спільних дітей за 5 місяців, що подружжя не живе разом, Остапчук, буцімто, дав 225 тисяч гривень. За словами ж самої Олени, у цю суму входить і двомісячна платня за школу Емілії.

«Іншу частину грошей, яку він теж, вочевидь, туди порахував, це була платня за абонемент для доньки і мене, тому що вона сама не може ходити в басейн. Річний абонемент в басейн. Ще частину грошей, зараз єдині гроші, які він дає на утримання дітей, він робить це через Укрпошту, тому грошей у мене на руках зараз немає», - розповіла дружина Володимира Остапчука.

Нагадаємо, раніше журналісти розкрили ім'я коханки Остапчука, до якої він пішов від дружини.