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Втратив два зуба: Олег Винник згадав, як відстоював честь села

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.03.2020 - 11:20
Втратив два зуба: Олег Винник згадав, як відстоював честь села
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Артист №1 Олег Винник став обличчям обкладинки відомого глянцю і згадав про молодість

Олег Винник вирушив у весняний тур по містах України, щоб порадувати глядачів новою програмою «Божевільна Любов». Між концертами артист дав ексклюзивне інтерв'ю журналу «Отдохни!», поміркувавши на найпотаємніші чоловічі і жіночі теми...

На обкладинці і сторінках популярного видання про зірок співак з'явився в яскравому весняному образі, порадувавши шанувальників своєї творчості ефектною фотосесією. У відвертій бесіді з журналістами Винник розповів, чи легко йому прощати, відкрито висловлювати свої почуття, ділитися собою в соцмережах, а також про роль соцмереж в його успіху.

«Іноді мені здається, що життя у соцмережах – все напоказ, воно цинічне, жорстоке і егоїстичне. Всі ці мільйони фоток з відпустки, хайп заради хайпа... Хоча я навіть з розумінням ставлюся до того, що люди ретушують фотографії, подовжують ноги, хочуть бути краще, ніж насправді... Деяким це приносить успіх. Я ж ділюся з моїми підписниками в основному новинами про творчість. Але не перебільшую роль соцмереж в моєму успіху», - зазначив Олег.

Крім того, музикант згадав випадки, коли йому доводилося за себе постояти: «В юності ми з пацанами їздили з нашого села в інше село знайомитися з дівчатами. Це, як правило, закінчувалося бійкою. І якщо до нас хтось в село приїжджав і знайомився з нашими дівчатами, потрібно було відстояти честь села. Я втратив в 14 років два зуба саме в такій бійці. Мене потім відкачували навіть. Але це нормально. Думаю, немає таких пацанів, які б не билися ніколи. Були ситуації, і навіть тоді, коли Олега Винника вже всі знали. Сьогодні складний час і небезпечний. Ви уявити собі не можете, скільки в дорозі, в турах всього відбувається!».

Втратив два зуба: Олег Винник згадав, як відстоював честь села

Олег Винник на обкладинці журналу «Отдохни!»

На питання, чи потрібно бути коханим для того, щоб відчувати себе щасливим, артист відповів лаконічно: «Головне – не бути коханим, а кохати. Якщо ти кохаєш щиро, не егоїстично, це завжди буде взаємно».

Більше одкровень Олега Винника – у свіжому номері журналу «Отдохни!».

Нагадаємо, раніше Винник зізнався, чим дивує кохану.

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Новини України певецОлег Винник
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