Всі люди знають: Олег Винник висловився про особисте і відповів на незручні питання

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Знайомі Винника розповіли, що він колись фанатів від року

В ексклюзивному випуску ток-шоу «говорить Україна» з ведучим Олексієм Сухановим, який глядачі побачили на телеканалі «Україна» 27 грудня, відкрилися невідомі подробиці життя співака Олега Винника. У студії друзі співака розповіли про початок його кар'єри, а сам Олег Винник вперше пройшов тест на детекторі брехні. Зазначимо, що український співак вкрай рідко коментує своє особисте життя і тримає його в таємниці від журналістів і навіть шанувальників. Однак на цей раз співак не зміг піти від питання.

Так, співак відповів категоричне «ні» на питання, чи робив пластичні операції, і спростував той дивний факт, що має 32 дитини. На питання, чи зайняте його серце, співак відповів чесно - «Так».

«Всі люди знають, скільки мені років. У 46 років чоловік з вільним серцем не може існувати. Моє серце зайняте, адже воно не може бути вільним у нормального дорослого чоловіка, який співає про любов, щастя, віру, відносини. Я би не хотів бути у 46 років без кохання та любові, які в мене є, - прокоментував Винник і додав, - звичайно, всім цікаво, скільки у артиста дружин та дітей. Я постійно наголошую на тому, як тільки у артиста не буде творчості, натхнення, пісень, ніякий піар не допоможе. Мені бридко дивитись ,коли скрута у артиста, він не має що показувати людям, і вивертає своє все. Але робити піар на сокровенному я не буду, Що у мене ще залишилось? Я навіть, коли в ресторан приходжу їсти, всі знімають на телефон. Я спочатку не міг їсти, а потім змирився. Чи є хоча б одна річ, про яку не хочу говорити? Є, те що мені святе та сокровенне. І мені не важливо, що зі мною буде завтра. Я сьогодні щаслива людина, адже маю все, що називається щастям».

До речі, раніше Олег Винник признался чим дивує кохану! Наприклад, співак може прокинутися рано-вранці і без роздумів приготувати що-небудь смачне - навіть "з нічого".

Напередодні Нового Року у студії «Говорить Україна» розкрилися невідомі факти з життя співака. У випуску «Всі секрети Олега Винника: що покаже новорічний детектор», стало відомо, що музикант у юні роки відмовлявся співати.

Свій творчій шлях Винник розпочав у музичному гурті, де грав на гітарі. Про перші виступи співака розповів його друг дитинства Володимир.

«У 1988 році я прийшов грати у духовий оркестр у сільській будинок культури, так ми і зустрілись. Олег завжди був поза конкуренцією, у нього були в оркестрі нелегкі партії, він грав на тенорі, завжди був кращим. Ми створили гурт, співали українські народні пісні, трішки шансон, пробували рок. Нам тоді було 16-17 років», - ділиться Володимир.

Чоловік розповів, що, коли вони з Винником почали займатися творчістю, у будинку культури не було хороших музичних інструментів. Тоді хлопці вирішили самі купити обладнання і першою стала гітара для Олега Винника

«Він фанатично любив рок, тому вирішили першому купити йому інструмент. Тоді з Німеччини приїхав музикант, який привіз на продаж інструмент. Батьки Олега доклали грошей, і ми придбали йому гітару. Коли приїхали по неї, Олег зблід, у нього затремтіли руки. Музикант, який продавав інструмент, почав на ньому талановито імпровізувати. Потім передав гітару Олегу і той точно відтворив все почуте. Музикант був шокований і сказав: «Ти зірка». Олег взяв гітару і не випускав її з рук», - ділиться подробицями того історичного для Винника дня.

За словами Володимира, гітара коштувала до 800 радянських рублів, і це на той час була дуже велика сума.

Та, як друзі не вмовляли Олега Винника співати, той відмовлявся виконувати вокальні партії. Доленосним став форс-мажор, який вніс свої корективи у долю Винника.

«Ми були вже відомою групою не тільки у селі. Нас запрошували на різні події, весілля. Співали я та ще двоє наших друзів. Олег не був вокалістом, він гарно грав на гітарі і постійно імпровізував. – пригадує Володимир і додає. - Олег категорично відмовлявся співати, навіть ставив умови: «Якщо будете мене змушувати співати, я не буду з вами грати». Одного разу на Новий рік ми мали виступ у сільському клубі, який був повністю забитий людьми. І у той вечір у всіх вокалістів нашої групи сів голос і не було кому співати. Я кажу: «Олег, рятуй команду, люди прийшли». Він довго думав і врешті решт погодився. Коли Олег почав співати, я відчув, що щось не те з апаратурою, так буває, коли ми тихо граємо, або, коли артист настільки гарно співає і все входить у резонанс, і тоді апаратури не чутно. Олег настільки увійшов в азарт ,що коли закінчили виступати, Олег питає: «Ну як?», а я кажу: «Все, ти зірка».

До речі, у рідному селі Олега Винника досі зберіглася гітара, на якій він грав. Місцеві мешканці її називають оберегом місцевого дому культури.

У пресі ходить чимало чуток навколо особистості Олега Винника. Щоб розставити всі крапки над «і», співак пройшов тест на поліграфі.

Детектор офіційно підтвердив, що дійсно Винник працював гувернером для двох хлопчиків у 1996 році за кордоном. Але заперечив, що на початку кар’єри артисту допомагала заможна прихильниця.

Нагадаємо, раніше Винник здивував сімейною підготовкою до новорічного застілля.