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Божевільна любов: Олег Винник оголошує "марафон кохання"

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2020 - 11:54
Божевільна любов: Олег Винник оголошує "марафон кохання"
Олег Винник презентує новий хіт "Божевільна любов"

Артист №1 представить нову концертну програму «Божевільна Любов»

В 2020 році Олег Винник зробить концертний забіг світового масштабу, який розпочнеться виступами в містах України до Дня закоханих і свята весни, а завершиться наступної осені в країнах Європи.

У рамках «марафону любові» кумир мільйонів презентує програму «Божевільна Любов» і представить глядачам концептуально нове шоу. Перша частина туру стартує 18 лютого в Хмельницькому. Потім вона охопить десять міст, серед яких Харків (29.02), Дніпро (1.03), Бровари (7.03), і фінішує в Полтаві 14 березня.

Божевільна любов: Олег Винник оголошує &quot;марафон кохання&quot;

Гостей концертів чекають танцювальні суперхіти, душевні балади та гарячі новинки у виконанні Олега Винника. А також – якісний світло, звук від кращих професіоналів України. Загальна концепція шоу задумана максимально видовищно і лаконічно. У центрі – артист, всі елементи сценографії, віджеїнг, спецефекти будуть доповненням до приголомшливого вокалу і харизмі співака.

Олег Винник – "Божевільна Любов"

Олег Винник входить в ТОП найуспішніших артистів української сцени, є самим популярним артистом в Україні згідно з порівняльного аналізу Google Trends. Головний ньюзмейкер, володар багатьох престижних премій. Співак задає тенденції в українському шоу-бізнесі. Він став першим сольним поп-виконавцем в Україні, який почав збирати стадіони. Першим серед зірок вітчизняного шоу-бізнесу зібрав два столичних Палацу спорту поспіль. Першим відкрив нові концертні майданчики, які після Винника освоюють інші артисти. У містах Європи музикант збирає не клуби, а повноцінні концертні зали на кілька тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше знайомі Олега Винника розсекретили його таємниці.

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