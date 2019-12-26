Навіть з нічого: Олег Винник зізнався, чим дивує кохану

Олег Винник (фото: ТК "Україна")

"Артист №1" Олег Винник прикрасив новорічну обкладинку "Теленедели"

Напередодні Нового року 2020 ексклюзивно для святкового випуску "Теленедели" Олег Винник, який пройшов детектор брехні, привідкрив завісу свого повсякденного життя. Чим радує близьких і як відпочиває, на чому ніколи не економить і якій їжі віддає перевагу? - під час інтерв'ю журналісти розкрили нові сторони особистості артиста.

Про романтику

Для мене важливо дивувати кохану, однак я не шукаю особливих моментів. Деколи можу прокинутися вранці і без роздумів приготувати що-небудь смачне. Навіть "з нічого", якщо в холодильнику виявиться практично порожньо. Донині завжди потрапляв в точку. Адже коли готуєш не для себе, виходить набагато смачніше.

Про домашню кухню і екзотику

Гастрономічні витребеньки – взагалі не моє. Як правило вони не такі смачні, як красиві. Я люблю просту домашню кухню. Але екзотичні страви, звичайно, пробував - в Таїланді на ринку: жаб, м'ясо крокодила, сарану. Найбільше мені сподобалися білі черв'яки, приготовані у фритюрі з різноманітними спеціями: чилі, часник, лемонграс та ін. А ось крокодил чимось курку нагадав, тільки з ароматом риби.

Забити холодильник і льох: Олег Винник здивував сімейною підготовкою до новорічного застілля

Про витрати й економію

Я ніколи не економлю на здоров'ї. Іноді можу спонтанно, на емоціях, купити якусь річ, що-небудь з одягу. Але це буває не часто. Не люблю "пилозбірники". І ніколи не буду довго (деякі це роблять все життя) збирати гроші на щось матеріальне. Це, на мій погляд, в корені неправильно.

Про відпустку і комфорт

Розкіш у відпустці ні до чого. Не розумію людей, які їдуть "із золота в золото". Чи довго збирають гроші, щоб на відпочинку відчути себе королем. Відпустка – це, в першу чергу, емоції, тобі має бути цікаво. Мені дуже сподобалося в Домінікані в минулому році. Там є все для активного проведення часу: захотів – покатався на баггі, захотів – пішов на серфінг або стрибнув з парашутом. Зрештою, можна вибирати між басейном і океаном. Це набагато краще, ніж просто дорогі вілли. У повсякденному житті, у турах для мене важливий комфорт, але знову-таки – ніякої помпезності. Речі недовговічні. І з часом втрачає свою привабливість. Головне – цивілізованість і самодостатність. Самовиражатися потрібно інакше.

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Нагадаємо, раніше Винник, Огневич, Полякова та інші зірки розповіли, що отримали на Святого Миколая.