"Як бабуся": образ Насті Каменських викликав неоднозначну реакцію в мережі

Деякі фани відзначили, що подібний наряд старить артистку
Настя Каменських нещодавно відсвяткувала свій день народження - 4 травня співачці виповнилося 32 роки, а святкування вона влаштувала в Туреччині. Після чого артистка зворушила мережу привітанням Потапу, який 8 травня відсвяткував своє 38-річчя. На своїй сторінці в Instagram виконавиця показала свій новий образ, який викликав неоднозначну реакцію серед прихильників.
Настя позувала в чорному топі, на який зверху одягла білий светр, а також спідниці-міді з квітковим принтом і бежевому плащі. Вона доповнила образ чорними полусапожками і ефектною сумкою з незвичайною застібкою у вигляді голови лева.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Багатьом фанам артистки її вбрання припав до душі - вони назвали його стильним і ефектним.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Однак знайшлося чимало і таких, які вважали образ позбавленим смаку і заявили, що він старить Каменських і вона виглядає "бабусею".
Нагадаємо, раніше Настя Каменських в шкіряних лосинах похвалилася незабутнім тижнем в Туреччині.
А в ЗМІ тим часом з'явилася інформація, що Потап і Настя Каменських призначили день весілля.